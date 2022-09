Mercedes: Letzte Lösung Red Bull Racing-Kopie?

Nur ein Formel-1-Rennwagen der Generation 2022 weist extrem kompakte Seitenkästen auf, der Silberpfeil von Mercedes. Anzeichen verdichten sich, wonach sich Mercedes für 2023 an Red Bull Racing orientiert.

Der englische Traditionsrennstall Williams tauchte Anfang Juli in Silverstone mit komplett umgebautem Wagen auf – mit Seitenkästen, die eine Mischung der Lösungen von Red Bull Racing und Ferrari darstellen. Alpine hat sich da längst an RBR orientiert, Aston Martin ebenfalls, AlphaTauri von Anfang an. Zuvor hatte Williams sehr kurze Seitenkästen verwendet, nicht ganz so extrem wie die Lösung am Silberpfeil, aber den Seitenkästen des Mercedes von allen gegnerischen Autos am ähnlichsten.

Im Grunde zeichneten sich hier drei Lösungswege ab: jener von Red Bull Racing, jener von Ferrari, mit der von den Italienern liebevoll «Badewanne» genannten Delle, ab Ungarn von Haas übernommen, sowie die Ultrakompakt-Variante von Mercedes-Benz.

Mercedes tat sich mit dem Modell W13 monatelang sehr schwer, und die Aerodynamik des Autos von Lewis Hamilton und George Russell wurde hinterfragt. Das hat Mercedes-Technikchef Mike Elliott offen zugegeben: «Grundsätzlich ist für mich jedoch nicht der Seitenkasten das entscheidende Teil, sondern der Boden. Aber die Lösungswege hier geben vor, wie die Seitenkästen geformt werden, und ja, wir sehen uns zahlreiche verschiedene Varianten an, auch die Version von Red Bull Racing.»

«Ich fände es dumm, nicht genügend Demut zu zeigen und nicht zugeben zu können – vielleicht haben wir nicht den richtigen Weg eingeschlagen. Aber es gibt nicht nur das Konzept von Red Bull Racing. Es gibt zahlreiche interessante Lösungen die Boxengasse rauf und runter. Wir finden Vieles interessant und sehen uns das sehr aufmerksam an.»

«Als Aerodynamiker musst du immer allem gegenüber offen sein. Und es hilft immer, aerodynamische Ansätze der Gegner zu verstehen. Also nimmst du dir einen Seitenkasten wie von Red Bull Racing vor und stellst dir die Frage: Wieso haben sie das gemacht? Bei solchen Überlegungen kannst du immer etwas lernen.»



Elliott kündigte schon im Frühsommer an: «Vielleicht behalten wir die heutige Lösung für 2023 am Wagen, vielleicht nicht. Dazu müssen wir noch mehr Antworten finden.»



Andrew Shovlin, der leitende Ingenieur von Mercedes am GP-Schauplatz, hat in Monza vertieft: «Natürlich kann man immer sagen – das schnellste Auto ist jenes mit dem besten Konzept. Und das ist nun Mal der Wagen von Red Bull Racing. Aber wie es bei uns für das nächste Jahr weitergeht, ist noch schwer zu sagen. Wir haben uns noch nicht festgelegt, wie unser Auto aussehen wird.»



Aber die Zeit drängt, wie auch Teamchef Toto Wolff weiss, der gesagt hat: «Diese Wochen jetzt sind kritisch. Innerhalb dieser zwei Monate müssen wir präzise verstehen, was im Hinblick auf 2023 alles getan werden muss.»



Und was sagt RBR-Technikchef Pierre Waché? «Ich bin nicht sicher, ob alle Rennställe für 2023 zum gleichen Konzept kommen. Die Regeln werden verfeinert, und die Form der Seitenkästen sind nur ein Teil davon. Ich schätze, alle sind sehr offen, was das neue Auto angeht.»





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6