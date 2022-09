Mick Schumacher 2023: Chance bei Haas nur fifty-fifty

Realistisch ist der Rennstall des Unternehmers Gene Haas die letzte Chance für Mick Schumacher, in der Formel 1 zu bleiben. Teamchef Günther Steiner bezeichnet die Chance von Mick als fifty-fifty.

Mick Schumacher weiss nicht, ob er auch 2023 in der Königsklasse antreten kann: Eine weitere Förderung von Ferrari wird es wohl nicht geben. Der von Sebastian Vettel ins Spiel gebrachte Wechsel zu Aston Martin hat nicht geklappt. Die Grünen angelten sich Superstar Fernando Alonso.

Das Interesse seitens Alpine und Williams ist mässig, und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat klargemacht – Schumacher ist bei AlphaTauri kein Thema. Bleibt nur noch der bisherige Arbeitgeber, der US-amerikanische Werkzeugmaschinen-Hersteller Gene Haas.

Günther Steiner, Teamchef von Haas, sieht sich nicht unter Druck. Er diskutiert mit Gene Haas intensiv Grundsatzfragen: Weiter auf Jugend und damit auf Mick Schumacher setzen oder einen routinierten Mann als verlässlichen Punktesammler holen? Gegenüber meinem Kollegen Felix Görner von RTL sagt Steiner: «Solche Fragen geistern herum. Es ist zwar möglich, dass Schumacher auch nächstes Jahr im Haas sitzt, die Wahrscheinlichkeit liegt bei fifty-fifty. Aber Mick hat in Monza ein gutes Rennen gefahren.»

Es gibt gemäss des 57-jährigen Südtirolers keine Frist, bis wann sich Gene Haas und er entscheiden wollen. «Mit einer Deadline setzt man sich nur selbst unter Druck, und das brauchen wir nicht. Wir haben keinen Zeitdruck, alle anderen schon. Das ist ein Vorteil, den wir uns nicht wegnehmen. Wir werden in Ruhe sehen, was möglich ist und was passiert.»

Der Meraner weiter: «Es kann sogar sein, dass wir mit der Fahrerwahl bis zum Saisonende warten. Auf der Kandidatenliste für das Cockpit neben Kevin Magnussen stehen die meisten Fahrer mit einer Superlizenz.»



Dazu gehört auch Le Mans-Sieger Nico Hülkenberg, der 181 Grands Prix bestritten hat. Steiner weiss: «Ein Mann wie Nico bringt Erfahrung mit. Alles entscheidend ist die Frage: Was kann ein Fahrer dazu beitragen, das Team besser zu machen und uns nach oben zu bringen?»



«Wie viel Risiko will man gehen? Mit einem jungen Fahrer geht man gewöhnlich mehr Risiko ein, weil man nicht weiss, wie weit er es bringen kann. Ein erfahrener Pilot hingegen weiss, was er macht, ist allerdings näher am Karriere-Ende und womöglich nicht mehr so motiviert. Letztlich wird das Bauchgefühl den Ausschlag geben.»





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6