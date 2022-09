Nico Hülkenberg: Haas mit Leck meine Eier-Magnussen?

Haas-Teamchef Günther Steiner bestätigt, dass der langjährige Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg (35) bei den US-Amerikanern ein Thema ist. Moment mal, Nico mit Kevin Magnussen? Da war doch was.

Der Südtiroler Haas-Teamchef Günther Steiner hat darüber gesprochen, dass er und Rennstallbesitzer Gene Haas eine ziemlich lange Liste an Kandidaten aufgestellt haben, was das zweite Cockpit neben dem Dänen Kevin Magnussen angeht, die Chancen von Mick Schumacher stehen gemäss Steiner fifty-fifty. Auf dieser Liste steht auch GP-Routinier Nico Hülkenberg. Steiner sagte meinem Kollegen Felix Görner von RTL: «Ein Mann wie Nico bringt Erfahrung mit. Alles entscheidend ist die Frage: Was kann ein Fahrer dazu beitragen, das Team besser zu machen und uns nach oben zu bringen?»

Nachdem Kevin Magnussen im vergangenen Februar bei Haas den Moskauer Nikita Mazepin ersetzte und Hülkenberg in Bahrain bei Aston Martin für Sebastian Vettel einspringen musste (Corona-positiv), trafen sich zwei alte Bekannte wieder. TV-Bilder zeigten, wie sich Hülkenberg und Kevin Magnussen vor dem Formel-1-Gruppenfoto in Bahrain begrüssten und beide herzlich lachten.

Moment mal, Nico Hülkenberg als Stallgefährte von Kevin Magnussen – war das nicht was?

Dazu eine kleine Rückblende. Unvergessen, wie Nico nach dem Ungarn-GP 2017 Magnussen auf die Schulter klopfte und sagte: «Einmal mehr der unsportlichste Fahrer im Feld.» Kevin, ohne mit der Wimper zu zucken: «Leck meine Eier, Schätzchen!»

Diese paar Sekunden gingen um die Welt und betonierten den Eindruck: Da sind zwei Fahrer, die sich abgrundtief verabscheuen.



Kevin sagte später darüber: «Ach was, das wurde total aufgebauscht, ich bin es fast ein wenig leid, darüber zu sprechen. Eigentlich hatten Nico und ich nur einmal wirklich Zoff, das war eben damals auf dem Hungaroring. Ich finde es unglaublich, dass wir noch immer davon sprechen.»



Über Bahrain 2022 sagt Nico: «Ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt – Leck meine Eier, Schätzchen! Wortwörtlich. Ich dachte, das wäre lustig. Kevin hat sich gekugelt, offenbar fand er das auch.»



«Es ist ja nicht so, dass ich Kevin nicht mag, aber es stimmt, dass wir seit damals nicht miteinander geredet haben. Ich fand in Ungarn einfach, sein Manöver war jenseits der Grenze. Doch letztlich ist es normal, wenn Rennfahrer über ein Duell nicht immer gleicher Meinung sind. Das liegt alles hinter uns.»



Auch Kevin ist ganz gelassen: «Es gibt kein böses Blut zwischen mir und Nico. Wir haben uns über damals ausgesprochen und fanden in Bahrain beide – schon seltsam, wie das Leben spielt, dass wir nun wieder gemeinsam Formel 1 fahren. Vieles zwischen Nico und mir wurde von den Medien dramatisiert, so wie auch zwischen mir und Romain Grosjean. Was mich angeht, so habe ich für Nico den grössten Respekt. Was in der Formel 1 wirklich Sache ist und wie die Formel 1 von aussen dargestellt und gesehen wird, das sind eben oft zwei verschiedene Paar Schuhe.»



Also Hülkenberg und Magnussen als Stallgefährten? Günther Steiner schmunzelt: «Ich glaube, die Fans würden es lieben.»



Von einem Mann ist bei Haas auffällig wenig die Rede: Daniel Ricciardo, der seinen McLaren-Vertrag vorzeitig aufgelöst hat und beim englischen Traditionsrennstall durch Oscar Piastri ersetzt wird.



Günther Steiner sagt: «Daniel muss sich in seiner Situation erst einmal darüber klar werden, was er tun will. Es macht wenig Sinn, auf ihn einzureden, etwas zu machen – er muss das selbst entscheiden. Wenn er Lust hat, bei uns zu fahren, dann wird er sicher anrufen. Sonst wird er wohl eine Auszeit einlegen oder etwas ganz Anderes machen.»





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6