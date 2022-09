Formel-1-WM-Kalender: Rennen in Kolumbien ab 2024?

Barranquilla liegt am Rio Magdalena und am Karibischen Meer

Die Formel 1 besucht immer neue Austragungsorte, und geht es nach dem Bürgermeister der Stadt Barranquilla, könnte bereits im übernächsten Jahr ein Grand Prix in Kolumbien im WM-Programm stehen.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali wird nicht müde zu betonen, wie viele potenzielle Austragungsorte Interesse an einem Besuch der Königsklasse zeigen. Tatsächlich wurden in den letzten Jahren immer mehr neue Grands Prix in den Kalender aufgenommen. In diesem Jahr fand etwa die GP-Premiere in Miami statt, 2023 kehrt die Formel 1 nach Las Vegas zurück, um dort ein spektakuläres Strassenrennen zu bestreiten.

Aus den Plänen eines Südafrika-GP im nächsten Jahr wurde hingegen nichts, dafür könnte im übernächsten Jahr ein neues Rennen in Kolumbien hinzukommen. Davon träumt zumindest Jaime Pumarejo, Bürgermeister der kolumbianischen Stadt Barranquilla. Er erklärte gegenüber «Blu Radio», dass eine Formel-1-Delegation die Stadt in dieser Angelegenheit bereits besucht habe.

«Wir können sagen, dass der Prozess sehr gut läuft», sagte der Lokalpolitiker, der gleichzeitig aber auch bestätigte, dass die endgültige Entscheidung noch aussteht. «Aber wir konnten bisher Fortschritte erzielen», betonte er.

Und der 41-Jährige erklärte, dass der entsprechende Vertrag über die GP-Ausrichtung für zehn Jahre unterzeichnet werden könne. Bereits 2024 könnte demnach der GP stattfinden. Pumarejo ist sich sicher, dass die WM-Runde in Kolumbien, die als «Grosser Preis der Karibik» ausgetragen werden soll, finanziell selbsttragend wäre.

Barranquilla ist mit mehr als 1,3 Millionen Einwohnern die viertgrösste Stadt Kolumbiens und liegt im Nordwesten des Landes am Karibischen Meer und am Rio Magdalena.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

16.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Schanghai

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island