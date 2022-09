Mercedes-Test: Biokraftstoffe für Formel-1-Trucks

Das Formel-1-Team von Mercedes hat bei den Rennen in Belgien, Zandvoort und Monza testweise 16 Team-Trucks mit dem Biokraftstoff HVO 100 fahren lassen und die Emissionen der Fahrten um 89 Prozent verringert.

Ab 2023 will das Mercedes-Team bei der Landfracht in Europa vollständig auf Biokraftstoffe setzen, um das Ziel, bis 2030 CO2-neutral zu sein, zu erreichen. Um Einblicke in das Sparpotenzial der Umstellung zu bekommen, waren bereits bei den letzten drei Europa-Rennen in diesem Jahr 16 Team-Trucks zu Testzwecken mit dem Biokraftstoff HVO 100 betankt.

Der Versuch fand bei den Rennen von Belgien in Spa, der Niederlande in Zandvoort und von Italien in Monza statt. Zurückgelegt wurde dabei eine Strecke von rund 1400 km. Eine nach Abschluss des Versuchs durchgeführte Analyse ergab, dass durch die Verwendung von Biokraftstoff HVO 100 44’091 kg CO2 eingespart und die Frachtemissionen um 89 Prozent verringert wurden.

Der Test fand nach dem erfolgreichen Versuch mit nur einem Team-Truck statt, der nach dem Ungarn-GP vom Hungaroring mit Biokraftstoff-Power ins Formel-1-Werk nach Brackley fuhr. Anschliessend fuhren 13 Renntrucks, die den Sommer in Belgien verbracht hatten, und drei Trucks aus Grossbritannien mit lokalem Biokraftstoff 300 km von Spa nach Zandvoort und dann 1100 km von Zandvoort nach Monza.

Ganz reibungslos lief es nicht: Die letzten 20 Kilometer mussten aufgrund von Versorgungsproblemen mit Dieselkraftstoff zurückgelegt werden. Der Test zeigte somit auch die Herausforderungen bei der Beschaffung von Biokraftstoffen in Europa auf.

Der Kraftstoff HVO 100 (HVO steht für «Hydrotreated Vegetable Oil», hydrierte Pflanzenöle) ist ein zu 100 Prozent erneuerbares, fossilfreies Produkt, das aus Pflanzenölen, Altölen und Fetten gewonnen wird. Durch die Verwendung von HVO100 können die CO2-Emissionen erheblich gesenkt und die Auswirkungen des Güterverkehrs auf die lokale Luftqualität durch die Verringerung der NOx- und Partikel-Emissionen reduziert werden.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff betont: «Nachhaltigkeit ist das Herzstück unserer Aktivitäten. Die Erprobung des Einsatzes von Biokraftstoffen für unsere Landfracht ist ein weiteres Beispiel für unser Engagement, Nachhaltigkeit in jede unserer Entscheidungen und Massnahmen zu integrieren. Wir sind bestrebt, an der Spitze des Wandels zu stehen, und hoffen, dass wir die Einführung nachhaltiger Technologien ermöglichen können, da wir uns alle im Rennen um eine nachhaltige Zukunft befinden.»

