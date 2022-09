Daniel Ricciardo: Warnung an McLaren vor Singapur-GP

Wegen der Charakteristik des McLaren-Renners erwartet Daniel Ricciardo beim nächsten Rennen kauf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur kein leichtes Spiel für den Traditionsrennstall aus Woking.

Daniel Ricciardo hat in diesem Jahr Mühe, auf Touren zu kommen. Der Australier konnte in den bisherigen 16 Saisonläufen nur fünf Mal punkten, seit dem Frankreich-GP in Le Castellet gab es keine frischen WM-Zähler für den 33-Jährigen, der sein Cockpit nach dem Saisonfinale räumen muss, um Platz für seinen Landsmann Oscar Piastri zu schaffen.

Beim jüngsten Kräftemessen in Monza hatte Ricciardo Pech, er war auf aussichtsreicher Position für einen Punkterang unterwegs, als ein Problem mit dem Motor sein Rennen vorzeitig beendete. Und auch beim anstehenden Grand Prix in Singapur wird es schwierig, die Durststrecke zu beenden, wie er weiss.

«Ich habe während des Rennens in Monza festgestellt, dass sich das Auto in der Schikane bei niedrigem Tempo wie bei den Problemen in der letzten Schikane des Circuit de Spa-Francorchamps angefühlt hat. So gesehen werden wir in Singapur wohl sehr zu kämpfen haben», seufzte der achtfache GP-Sieger nach seinem Ausfall in Italien.

«Wir haben immer noch einige Probleme und ich hoffe, dass wir in dieser Hinsicht noch etwas mehr lernen können. Ich erdenke, wir verstehen, woher diese Sorgen kommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es eine schnelle Lösung dafür gibt», analysierte Ricciardo. Und er erklärte: «Ich glaube nicht, dass es nur am Abtrieb liegt, es gibt noch ein paar andere grundlegende Dinge, die es für uns knifflig machen.»

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6