Gannon und Schumacher: Kleine Infos, große Wirkung

Gary Gannon ist für Mick Schumacher der Mann des Vertrauens, denn derUS-Amerikaner ist Schumachers Renningenieur. Er verrät, wie der 23-Jährige tickt.

Im Haas-Team gibt es einen Menschen, dem Mick Schumacher zu 100 Prozent vertraut. Wo die Chemie stimmt, wo sie aber auch stimmen muss. Denn das Verhältnis zu seinem Renningenieur sollte offen und ehrlich sein, beide sollten auf einer Wellenlänge funken, und das gilt sogar im wahrsten Sinne des Wortes.

Denn passt es zwischen Renningenieur und Fahrer nicht, kann das auf der Strecke wertvolle Zeit kosten. Zwischen Schumacher und Gary Gannon passte es von Anfang an.

Der 45-Jährige ist an einem Rennwochenende für so ziemlich alles zuständig, was Schumacher und das Auto betrifft. Er ist Ansprechpartner, Bezugsperson, «Mülleimer» für den ganzen Frust, der sich aufstauen kann, ist Informationsquelle, im Idealfall sogar Kumpel.

Die Kommunikation der beiden ist entscheidend, weil er den Informationsfluss zwischen Fahrer, Ingenieuren und Mechanikern koordinieren muss. Wie Gannon das macht, welche Prioritäten er setzt, welchen Ton er trifft, kann entscheidend für ein Rennen sein. Und auch für die Entwicklung Schumachers.

Schumacher will so viele Infos wie möglich

«Mick möchte während des Rennens viele Informationen erhalten, deshalb spreche ich während des Rennens immer mit ihm. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich zu viel rede, aber das ist genau das, was er will und was er braucht», sagte Gannon bei «Motorlat».

Denn bei einem Fahrer, der in seinem zweiten Jahr ist, können kleine Dinge noch eine große Wirkung haben, die Piloten sind wissbegierig und in gewisser Weise auch demütig, saugen alle Informationen auf und lassen sich gerne mit Tipps oder Ansätzen versorgen. Routiniers werden bei zu viel Quatscherei am Funk auch schon mal unmissverständlich, wie zum Beispiel Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen, der seinem Renningenieur vor ein paar Jahren sagte: «Lass mich in Ruhe, ich weiß, was ich tue.»

Akribischer Arbeiter und Tüftler

Schumacher ist als akribischer Arbeiter und Tüftler bekannt, hat sich in den Nachwuchsserien immer im zweiten Jahr besonders verbessert. Je mehr Input, desto besser also.

«Bei Mick können wir mit kleinen Informationen einen großen Einfluss auf seine Leistung nehmen», sagte Gannon. «Es fühlt sich sehr lohnend an, vor allem in diesem Jahr, weil wir am Anfang etwas zu kämpfen hatten und jetzt einige gute Ergebnisse einfahren, die auf dem aufbauen, was wir im Laufe des Jahres erreicht haben», so Gannon, der seit 2010 in der Formel 1 arbeitet, seit 2013 als Renningenieur und seit 2015 bei Haas.

Schumacher wiederum schätzt an Gannon dessen ruhige und freundliche Art und den Sinn für Humor. Gannon war auch der erste, der dem 23-Jährigen in Silverstone zu seinen ersten Punkten in der Formel 1 gratulierte. «Platz 8, Mick, Platz 8. Unglaublich. Was ein unglaubliches Rennen und starke Überholmanöver am Ende», jubelte er mit Schumacher.