Norris wettert gegen McLaren: Passt nicht zu mir

Lando Norris lässt Daniel Ricciardo auch in dieser Formel-1-Saison keine Chance. Freunde werden Norris und sein McLaren MCL36 aber trotzdem nicht mehr.

Die Sache bei McLaren ist mal wieder eine klare: Lando Norris hat nach 16 Saisonrennen 88 Punkte auf dem Konto, sein Teamkollege Daniel Ricciardo nur 19.

Was aber nicht bedeutet, dass der MCL36 Norris liegt. «Es wurde gesagt, dass das Auto nicht zu Daniel passt, und jeder denkt, dass es zu mir passt und das Auto um meine Vorlieben herum gebaut wurde, aber das könnte nicht falscher sein», sagte Norris im F1-Podcast Beyond the Grid.

«Nicht, dass ich das Auto, das ich jetzt fahre, hasse, aber es passt einfach nicht zu meinem Fahrstil. Ich würde sagen, dass das Auto zu Beginn des Jahres viel besser zu Daniel passte als zu mir, wenn man bedenkt, wie man es fahren muss», sagte Norris, der zugab, dass er damit am Anfang der Saison zu kämpfen hatte.

«Jetzt komme ich viel besser damit zurecht bzw. habe mich daran gewöhnt - ich würde sagen, es liegt mir besser. Aber es ist bei weitem nicht das Auto, das ich mir in einer idealen Welt wünschen würde, und wenn ich zum Beispiel die bestmögliche Runde fahren wollte und mir das Auto dafür geben würde, dann ist es definitiv nicht das Auto, das ich jetzt habe», so Norris.

Trotzdem hat Norris weiterhin großes Vertrauen in McLaren. Deshalb hat er seinen Vertrag auch im Februar vorzeitig bis 2025 verlängert. «Ich wusste, dass ich letztes Jahr nicht gewonnen habe, dass ich dieses Jahr nicht gewinnen werde, dass nächstes Jahr eine vernünftige Chance besteht, dass wir nicht gewinnen werden, und ich habe unterschrieben, obwohl ich das alles wusste», sagte er.

«Ich habe unterschrieben, weil ich weiß, dass wir auf lange Sicht gemeinsam etwas erreichen können, und ich denke, das macht die Sache schöner, als nur einem Team beizutreten, das die Chance hat, Rennen zu gewinnen», sagte er.

«Ich habe großes Vertrauen in das Team... und wir haben im Moment ein starkes Team, was die Kultur und die Atmosphäre innerhalb des Teams angeht. Ich denke, wir sind definitiv an der besten Stelle, an der wir je waren», so der 22-Jährige.

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6