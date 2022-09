Singapur-GP im Fernsehen: Als Vettel zuletzt gewann

Auf seiner Abschiedstour 2022 macht Sebastian Vettel mit der Formel 1 Station an dem Ort, wo er zuletzt ein Rennen gewann. Und das ist tatsächlich inzwischen schon drei Jahre her.

Wie die Zeit vergeht: Drei Jahre ist es inzwischen her, dass Sebastian Vettel zuletzt ein Formel-1-Rennen gewonnen hat. 2019 in Singapur war das, am 22. September, damals noch im Ferrari. Dass der viermalige Weltmeister danach nicht mehr oben auf dem Podium stehen sollte, hatte er sich selbst so sicher auch nicht ausgemalt.

Doch die Realität ist, dass sich Vettel ohne weiteren Sieg aus der Formel 1 verabschieden wird, zu schwach ist der Aston Martin. Auch wenn die Vettel-Bilanz auf dem Stadtkurs beeindruckend ist: Fünf Siege (drei mit Red Bull Racing, zwei mit Ferrari),, acht Podestplätze, vier Pole Positions.

Wer an Vettel und seine Künste auf Stadtkursen glaubt und live verfolgen möchte, wie er sich schlägt: Wir haben die wichtigsten Übertragungszeiten zusammengestellt.

