Christian Horner will Schmerzen für Toto Wolff

Christian Horner und Toto Wolff gerieten 2021 im Titelkampf der Formel 1 mehr als einmal hart aneinander. Nun wünscht sich Horner Schmerzen für Toto Wolff.

Zwischen Red Bull Racing und Mercedes hat es 2021 oft geknallt. Teamchef Christian Horner hofft nun, dass er seinem Mercedes-Kollegen Toto Wolff weiter Schmerzen zufügen kann. Im übertragenen Sinne ist das natürlich aus sportlicher Sicht gemeint.

Denn während die beiden Rennställe 2021 erbittert auf Augenhöhe um den Titel gefahren sind, haben Max Verstappen und Sergio Pérez in diesem Jahr zwölf der 16 Rennen gewonnen, Mercedes noch gar keines.

Verstappen dominiert das Geschehen derzeit nach Belieben und kann bereits in Singapur Weltmeister werden. Steuert Red Bull auf eine Ära der Dominanz zu? Immerhin musste man Jahre der Mercedes-Überlegenheit ertragen, weshalb sicher eine Menge Genugtuung bei dem aktuellen Erfolgslauf dabei ist.

«Ich kann mir nur wünschen, dass ich Toto in den nächsten acht Jahren so viel Schmerz zufüge, aber das ist sehr unwahrscheinlich», sagte Horner.

«Wir hatten bisher ein wundervolles, wundervolles Jahr, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Ferrari ist schnell, Mercedes sortiert sich selbst aus, und man muss weiter nach vorne schauen, und alle Lektionen, die wir jetzt lernen, müssen auch für das nächste Jahr gelten», erklärte Horner mit Blick auf 2023.

Was 2022 betrifft, will er noch nicht zu früh feiern, auch wenn im Grunde niemand mehr an eine Kehrtwende glaubt. «Ich glaube, das ganze Team ist in diesem Jahr auf einem so hohen Niveau. Wir haben das schnellste Rennauto und generell eine unglaubliche Pace. Aber wir haben noch einige Herausforderungen in Singapur und so weiter vor uns. Die Meisterschaft sieht gut aus, aber sie ist nie vorbei, bevor sie wirklich vorbei ist», so der Red-Bull-Teamchef.

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6