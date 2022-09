Alfa Romeo bestätigt: Auch 2023 mit Guanyu Zhou

Das nächste Cockpit für 2023 ist offiziell bestätigt: Guanyu Zhou wird im nächsten Jahr seine zweite Saison in der Formel 1 bestreiten.

Alfa Romeo setzt auch weiterhin auf das Duo Valtteri Bottas und Guanyu Zhou. Am Dienstag bestätigte der Rennstall, dass der Vertrag mit dem Chinesen verlängert wird. Bottas hatte vor der Saison sowieso einen längerfristigen Vertrag unterschrieben.

«Er hat uns vom ersten Test im letzten Jahr in Abu Dhabi überzeugt. Wir wussten, dass er schnell ist. Aber dass er sich so schnell an die Formel 1 angepasst hat, war eine der schönen Überraschungen unserer Saison», sagte Teamchef Fred Vasseur.

Zhou absolviert eine gute Debütsaison, in der er erwartungsgemäß im Schatten des erfahrenen Teamkollegen steht. Sechs Punkte konnte Zhou bislang einfahren, Bottas steht bei 46 Zählern. Trotzdem agiert der 23 Jahre alte Chinese konstant und weitestgehend fehlerfrei.

Schlagzeilen schrieb Zhou, als er in Silverstone böse crashte, sich nach dem Start überschlug und in den Fangzaun rauschte. Er kam vor allem dank des Schutzbügels Halo mit dem Schrecken davon.

«Jeder im Team mag seine Persönlichkeit und seine Einstellung. Er tritt bescheiden auf, stellt Fragen und versucht sowohl von Valtteri und den Ingenieuren zu lernen. Und er hat die Intelligenz, die neuen Informationen so zu nutzen, dass er sich Rennen für Rennen verbessert. Ich bin sicher, dass er nächstes Jahr einen weiteren Schritt macht», sagte Vasseur.

«Schon mit dem Einstieg in die Formel 1 wurde für mich ein Traum war. An das erste Rennen werde ich mich für immer erinnern. Das Team hat mich von Anfang an extrem unterstützt. Natürlich habe ich noch weitere Ziele in diesem Sport. Wir haben dieses Jahr den ersten Schritt gemacht. Es gibt noch viel zu lernen, aber ich habe Vertrauen in unsere Arbeit. Ich freue mich schon auf das nächste gemeinsame Kapitel», sagte Zhou.