Chadwick kontert Domenicali: In fünf Jahren in der F1

Stefano Domenicali glaubt nicht daran, dass es eine Frau in Naher Zukunft in die Formel 1 schaffen wird. Jamie Chadwick will den Formel-1-Boss widerlegen.

Stefano Domenicali unterstrich zuletzt, dass die Formel 1 darum kämpft, Frauen in die Startaufstellung zu bekommen. «In diesem Moment ist es von entscheidender Bedeutung, Frauen die größtmöglichen Möglichkeiten zu geben, in die Formel 1 zu kommen. Das ist etwas, dem wir uns voll und ganz verschrieben haben», sagte der Formel-1-Chef.

Mit einer weiteren Aussage zog er jedoch eine Menge Kritik auf sich. «Realistisch gesehen, sehe ich nicht, dass in den nächsten fünf Jahren so etwas passiert. Da müsste schon so etwas wie ein Meteorit in die Erde einschlagen, dass eine Frau in die Formel 1 kommt. Das ist sehr unwahrscheinlich», sagte er. Unter anderem Sebastian Vettel kritisierte den Italiener für die Aussage.

Jamie Chadwick konterte die Aussage nun ebenfalls. «Ich möchte innerhalb der nächsten fünf Jahre in der Formel 1 sein, also widerspricht es dem, was er sagt. Ich möchte nicht, dass es sich so anfühlt, als stünden wir immer noch am Rande des Geschehens», sagte die Britin, die Teil der Williams-Fahrerakademie ist.

Am kommenden Wochenende kann die 24-Jährige nach Triumphen 2019 und 2021 vorzeitig ihren dritten Titelgewinn in der W Series festmachen. Inzwischen bringen sie die Dauersiege sportlich aber nicht mehr weiter.

«Ich möchte die beste Gelegenheit haben, mich so weit wie möglich zu entwickeln. Ich will gute Fahrzeiten, eine Chance, ins Auto zu steigen und so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln», sagte sie.

Das Problem: «So großartig die W Series auch war, es fehlte die notwendige Fahrzeit und Entwicklung.»

«Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass ich direkt in die F2 einsteigen sollte, aber ich glaube immer, dass ich noch weit von der Formel 1 entfernt bin, und dass Fahrzeit entscheidend sein wird», gibt sie zu.

Sie glaubt so oder so, dass eine Frau es bald in die Formel 1 schaffen wird. «Wenn ich es nicht bin, bin ich zuversichtlich, dass ein anderes junges Mädchen die Gelegenheit dazu hat. Man möchte, dass sie anfangen und inspiriert werden und wissen, dass sie die Möglichkeit dazu haben», sagte sie.

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6