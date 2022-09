Formel 1 2023 mit 30 Rennen - sechs Sprints offiziell

Die Formel 1 weitet die Anzahl der Sprintrennen aus. 2023 wird es an sechs Rennwochenenden das Format mit den kürzeren Rennen am Samstag zusätzlich GP geben.

Die Formel 1 trägt 2023 insgesamt 30 Rennen aus: 24 Grands Prix und sechs Sprintrennen. Die Ausweitung des Formats von bislang drei auf sechs Sprint-Events ist am Dienstag offiziell bestätigt worden.

Das Format wurde 2021 eingeführt und bislang an drei Rennwochenenden ausgetragen, 2022 in Imola, am Red Bull Ring und im November noch in Brasilien. In dieser Saison wurden Änderungen am Format vorgenommen, so bekommen die ersten acht Fahrer Punkte, der Sieger dabei acht Zähler. Wo die Sprints 2023 stattfinden, steht noch nicht fest.

«Ich freue mich, dass wir bestätigen können, dass ab 2023 sechs Sprints Teil der WM sein werden. Damit bauen wir auf dem Erfolg des neuen Formats auf, das 2021 zum ersten Mal eingeführt wurde», sagte Formel-1-Xhef Stefano Domenicali.

«Der Sprint bietet Action an drei Tagen, an denen die Fahrer vom Start am Freitag bis zum Hauptevent am Sonntag um etwas kämpfen - was dem Wochenende mehr Dramatik und Spannung verleiht», so Domenicali weiter.

Das Feedback von Fans, Teams, Veranstaltern und Partnern sei sehr positiv, und das Format füge der Formel 1 eine neue Dimension hinzu, so der Italiener weiter, «und wir alle wollen den Erfolg in der Zukunft sicherstellen.»

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6