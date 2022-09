Helmut Marko zum WM-Titel: «Besser wär’s in Japan!»

Red Bull Racing-Motorsportberater Dr. Helmut Marko spricht über den Singapur-GP, die Wege aus der Gewichtskrise beim RBR-Renner und seine eigene Präferenz, was den Gewinn des WM-Titels betrifft.

Am kommenden Sonntag (2. Oktober) findet in Singapur der nächste Formel 1-WM-Lauf statt. Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen könnte sich da bereits zum zweiten Mal zum Weltmeister krönen. Der Niederländer führt mit 116 Punkten Vorsprung auf Charles Leclerc (Ferrari).

Die Möglichkeit, dass der Niederländer schon in Singapur Weltmeister wird, schätzt Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko (79) in einem ORF-Interview als «sehr gross» ein. Dann überlegt Marko: «Marketing-technisch wäre der Titelgewinn besser in Japan, wegen unserem Motorenpartner Honda. Aber generell können wir davon ausgehen, dass Max Weltmeister wird. Es ist nur die Frage wann.»

Der Grazer Le Mans-Sieger von 1971 plaudert aus dem Nähkästchen: «Im Vergleich zum Vorjahr ist es jetzt ein wahnsinnig angenehmes Gefühl. Max hat auch gesagt, so etwas wie in den letzten sechs bis acht Rennen im Jahr 2021 wie gegen Lewis Hamilton, das hält er auf Dauer nicht aus.»

Zur bisherigen Saison sagt Marko rückblickend: «Wir lagen nach drei Rennen mit 46 Punkten im Rückstand. Das war vorwiegend auf das Übergewicht des Wagens zurückzuführen. Der erste Ausfall war durch eine Sparmassnahme beim Gewicht verursacht. Der zweite Ausfall war technisch bedingt. Durch das Übergewicht war das Auto zunächst über die Vorderachse schiebend.»



Dann kam laut Marko der nächste Schritt: «Wir haben sukzessive eine Gewichtsreduzierung eingeführt – so zwei, drei Kilo pro Rennen. Dazu kam ein forsches Entwicklungsprogramm.»



«Es ging uns bei den Verbesserungen vor allem um die Frontpartie des Wagens. Max braucht ein Fahrzeug, das an der Front richtig beisst, also sehr spontan einlenkt. Was dann mit dem Heck passiert, interessiert Max nicht so sehr. Unser Auto wurde immer besser, Ferrari hingegen hat technische Defekte gehabt, dazu kamen Fahrfehler, und so ist für uns aus dem Rückstand im Laufe der Zeit ein komfortabler Vorsprung geworden.»





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6