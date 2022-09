Max Verstappen: Singapur, das Rennen der Champions

Singapur gehört zu jenen Grands Prix, die Max Verstappen noch nicht gewinnen konnte. Die Vorzeichen stehen gut – denn der erste Nacht-GP der Formel 1 ist in fester Hand von Ausnahmekönnern.

Der Grosse Preis von Singapur, das Rennen der Champions. Seit 2008 ist der spektakuläre Nacht-GP nur von Piloten gewonnen worden, die entweder bereits Weltmeister waren oder im gleichen Jahr Weltmeister wurden.

Fernando Alonso siegte 2008 und 2010, Lewis Hamilton triumphierte 2009, 2014, 2017 und 2018, Sebastian Vettel hatte die Nase vorn in den Jahren 2011 bis 2013 sowie 2015 und 2019, Nico Rosberg gewann 2016. Somit wäre die Zeit reif für Max Verstappen, denn der Niederländer ist als Weltmeister auf dem Weg zum zweiten Titel, den er schon auf dem Marina Bay Circuit sicherstellen kann.

Klare Voraussetzung: Der Niederländer muss dafür seinen 32. Grand Prix gewinnen. Sollte Max in Singapur gewinnen und dazu den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde holen, darf Charles Leclerc (Ferrari) nur maximal Achter werden, Verstappens Teamkollege Sergio Pérez maximal Vierter. Gewinnt Verstappen ohne schnellste Rennrunde, darf Leclerc maximal Neunter, Pérez maximal Vierter werden und nicht die schnellste Rennrunde fahren.

Max Verstappen sagt: «Wir waren drei Jahre lang nicht hier in Singapur, und ich bin gespannt darauf zu sehen, wie sich die Strecke entwickelt hat. Für mich ist Singapur ein herausragendes Rennen, eine wunderschöne Stadt obendrein. Das Abschlusstraining ist wichtiger als sonst. Und für den Grand Prix gilt – wie immer in Singapur muss man das Unerwartete erwarten.»



Max ist ganz gelassen: «Ich will nicht zu viel an den Titelgewinn denken. Ich will einfach ein gutes Rennwochende zeigen, alles Andere ergibt sich von selber.»



Die Chancen dazu stehen gut: Red Bull Racing hat in Singapur so viele Podestplätze gesammelt wie kein anderes Team (nämlich 13).





Max Verstappen in Singapur

2015 mit Toro Rosso: Startplatz 8, im Rennen Achter

2016 mit Red Bull Racing: Startplatz 4, Sechster

2017 mit Red Bull Racing: Startplatz 2, Ausfall (Kollision nach Start)

2018 mit Red Bull Racing: Startplatz 2, Zweiter

2019 mit Red Bull Racing: Startplatz 4, Dritter





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6