Singapur-GP im Fernsehen: Vettel redet von Hassliebe

Wenn die Formel-1-Fahrer an einer Hand ihre Lieblingsstrecken aufzählen müssen, ist immer wieder vom Marina Bay Circuit zu hören. Sebastian Vettel sagt, was Singapur so einzigartig macht.

Der 17. Lauf zur Formel-1-WM 2022 stellt die Piloten und Teams auf den Prüfstand. Nicht nur, dass der Marina Bay Circuit von Singapur ein sauschwieriger Strassenkurs ist. Auch das Klima und der veränderte Zeitplan machen den Fahrern und ihren Mannschaften erheblich zu schaffen.

In Singapur haben die Fahrer mehr Raum als in Monaco, um ihre Autos zu manövrieren und Mauerkontakt zu verhindern. Dennoch fahren sie hier an vielen Stellen nur wenige Zentimeter entfernt Betonelementen entlang. Spielraum für Fehler bleibt da kaum.

«Wir Fahrer verspüren für diesen Nacht-GP Hassliebe», sagte der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel vor ein paar Jahren. «Aufgrund der Wärme und der hohen Luftfeuchtigkeit ist es das härteste Rennen des Jahres, denn du hast kaum Zeit, dich zu erholen, die Piste ist buckelig, du kannst kaum atmen.»

Gleichzeitig taucht Singapur fast bei allen Piloten unter den favorisierten Strecken auf – eben weil ein echter Racer eine Herausforderung wie Singapur liebt.



Ähnlich wie in Monte Carlo ist es für die Fahrer wichtig, die Fahrzeit in den Trainings voll auszunutzen, «um während des Wochenendes in einen guten Rhythmus zu kommen», so der 53-fache GP-Sieger Vettel weiter, der seinen bislang letzten Grand Prix 2019 hier in Singapur gewann. Auf einigen Strecken hat es keine grossen Auswirkungen, wenn man die Laufleistung der Antriebseinheiten einschränkt. In Singapur jedoch wollen die Fahrer eine Runde nach der anderen fahren, um das Handling der Autos zu verstehen und das Limit auszuloten. Jene Fahrer, deren Fahrzeiten limitiert sind, könnten dadurch eingeschränkt werden.



2022 ist das noch wichtiger als früher: Denn die Formel 1 tritt in Singapur erstmals mit den neuen Flügelautos an. Den Teams fehlen Erfahrungswerte.



Auf der Strecke von Singapur ist häufiger als üblich Funkenschlag zu sehen, wenn der Unterboden des Autos den Asphalt entlang raspelt. Der Funkenflug wird durch die unebene Bahn begünstigt und in der Nacht besonders auffällig.



Singapur ist eine der extremsten Pisten in dieser Hinsicht. Wenn das Auto den Boden berührt, wird es unruhig. Die Fahrer müssen einen Kompromiss bei der Fahrzeugabstimmung finden – nicht zu niedrig, um zu häufiges Aufsetzen zu verhindern. Nicht zu hoch, um keine allzu grossen Kompromisse bei der aerodynamischen Effizienz ihres Fahrzeugs einzugehen.



Auch Sebastian Vettel ist gespannt darauf – im wörtlichsten Sinne – zu erfahren, wie sich die seit 2019 frisch asphaltierte Bahn anfühlt. Am 30. September werden wir dazu mehr wissen.





