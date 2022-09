Fernando Alonso: Singapur-Upgrade für Hitzeschlacht

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso erlebte in Monza ein enttäuschendes Rennende. In Singapur rückt der zweifache Weltmeister mit neuen Teilen aus, entsprechend hoffnungsvoll blickt er aufs Rennwochenende.

«Wir hatten zwei starke Rennen in Spa und Zandvoort, aber leider konnten wir in Monza nicht das elfte Top-10-Ergebnis in Folge erzielen, weil wir das Rennen vorzeitig beenden mussten», fasst Fernando Alonso rückblickend zusammen. Der Spanier, der vor dem 17. Kräftemessen des Jahres den neunten WM-Rang belegt, hofft auf Wiedergutmachung in Singapur.

Das Nachtrennen auf dem Strassenkurs hat es in sich, wie der zweifache Weltmeister weiss. Er betont: «Es ist eines der härtesten Rennen des Jahres. Das Wetter ist heiss und feucht, so dass man viel schwitzt und dadurch viel Gewicht verliert. Man muss darauf achten, dass die Ernährung und die Wasserzufuhr stimmen. Ausserdem ist die Strecke lang und erfordert eine hohe Konzentration.»

«Es ist gut, dass wir in Singapur wieder einen Grand Prix bestreiten, denn das letzte Rennen ist schon ein paar Jahre her», fügt Alonso an. «Ich bin gespannt, wie die diesjährigen Autos im Vergleich zu den vorherigen Fahrzeug-Generationen abschneiden werden», sagt der 32-fache GP-Sieger, der mit neuen Teilen an seinem Alpine-Renner ausrücken wird.

«Wir hoffen natürlich, dass wir in Singapur wieder zu unserem gewohnten Leistungsniveau zurückkehren können. Das gesamte Team hat hart an einem neuen Upgrade-Paket für dieses Rennen gearbeitet, und ich bin gespannt, was es bringen wird», erklärt Alonso mit Blick auf die Weiterentwicklungen.

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6