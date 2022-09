Mario Isola (Pirelli): Warnung für Fahrer in Singapur

Pirelli-Rennchef Mario Isola glaubt: Auf die Formel-1-Fahrer kommt beim Nacht-GP von Singapur eine besonders schwierige Aufgabe zu. Der Italiener warnt die 20 Piloten vor einem entscheidenden Fehler.

Vor drei Jahren trat die Königsklasse zuletzt in Singapur an, jetzt kehrt die Formel 1 zurück – mit einer neuen Rennwagengeneration und Autos auf Niederquerschnittreifen. Nicht nur das verändert die Voraussetzungen: Die Piste ist in der Zwangspause wegen Corona frisch asphaltiert worden.

Pirelli-Rennchef Mario Isola weiss: «Die Teams haben so wenig Erfahrungswerte, dass Singapur fast wie ein neues Rennen sein wird. Unsere Niederquerschnittreifen sind in Sachen Konstruktion und Mischungen komplett anders, dazu kommt der erneuerte Belag.»

Der Mailänder warnt die Fahrer davor, was sie auf dem schwierigen Stadtkurs nicht ausser Acht lassen dürfen: «Wir haben auf dem Marina Bay Circuit viele langsame Kurven, da ist gute Traktion aus den Kurven heraus elementar. Wir haben die drei weichsten Mischungen nach Singapur gebracht, aber die Piloten werden mit ihren Hinterreifen sehr behutsam umgehen müssen.»

«Die frische Asphalt hier wirkt sehr aggressiv, da werden die Piloten höllisch aufpassen müssen, was die Fahrzeugbalanace angeht. Die neue Rennwagengeneration neigt zum Untersteuern, also zum über die Vorderachse Schieben beim Einlenken. Es wird für die Fahrer nicht leicht sein, beim Set-up die notwendige Haftung an der Vorderachse zu finden, ohne dabei Traktion an der Hinterachse zu opfern.»



«Singapur ist in dieser Hinsicht ein wirklich kniffliger Kurs. Und die Pistenoberfläche ist erheblich rauer als etwa Monte Carlo.»





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6