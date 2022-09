Carlos Sainz (Ferrari): Dann ist Mercedes erledigt

Der Spanier Carlos Sainz will in Singapur seinen 14. Podestplatz in der Formel 1 herausfahren. Vor dem ersten Training sagt er: «Wir müssen den tollen Renn-Speed vom Beginn der Saison wiederfinden.»

Fast wäre Carlos Sainz in Singapur 2017 ein Coup gelungen: In einem Rennwagen von Toro Rosso (AlphaTauri) errang er auf dem schwierigen Strassenkurs von Singapur einen grandiosen vierten Platz, hinter Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo und Valtteri Bottas.

Fünf Jahre später ist Sainz Ferrari-Werksfahrer in seiner zweiten Saison für den berühmtesten Rennstall der Welt, hat in Silverstone 2022 seinen ersten Grand Prix gewonnen und sagt zum kommenden GP-Wochenende: «Die Bahn ist wellig, es ist heiss, die Luftfeuchtigkeit ist enorm, das ist das härteste Rennen, keine Frage. Vor allem mit diesen sehr steif abgestimmten Autos. Es ist wie Fahren in einem Ofen, das macht es mental sehr schwierig. Es ist nicht nur die Hitze, es sind die Vibrationen, es ist zudem die Tasache, dass wir gegen den Uhrzeigersinn fahren, was den Nacken anders belastet.»

«Ich weiss noch, als ich zum ersten Mal hierherkam, hat mich Pierre Gasly gefragt: ‘Und? Hast du speziell trainiert?’ Und ich dachte – wovon redet der Kerl? Als ich dann auf die Bahn ging, war mir bald klar, dass ich zulegen musste.»

Was traut Sainz Ferrari zu? «Wir sollen in der Qualifikation stark sein, und Position auf der Bahn ist wichtiger als etwa in Monza oder Spa-Francorchamps. Unser Ziel muss sein, Red Bull Racing zu schlagen. Wir müssen jenen Renn-Speed zurückerlangen, den wir zu Beginn der Saison zeigen konnten.»



Wie sehr achtet Ferrari in Sachen Konstrukteurs-Pokal auf Mercedes-Benz gewissermassen im Rückspiegel? Carlos: «Wir sehen nach vorne, nicht zurück. Wenn wir Red Bull Racing schlagen können, dann ist das Thema Mercedes erledigt.»



Vielleicht ein gutes Omen – bei den ersten beiden Nacht-GP der Saison 2022 hat Sainz hervorragend abgeschnitten: Beim WM-Auftakt in Bahrain wurde er Zweiter, beim Grossen Preis von Saudi-Arabien Dritter.





Carlos Sainz in Singapur

2015 mit Toro Rosso: Startplatz 14, Rang 9

2016 mit Toro Rosso: Startplatz 6, Rang 14

2017 mit Toro Rosso: Startplatz 10, Rang 4

2018 mit Renault: Startplatz 12, Rang 8

2019 mit McLaren: Startplatz 7, Rang 12





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6