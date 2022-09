Charles Leclerc hofft: «Aus Fehlern gelernt»

Ferrari-Star Charles Leclerc will in Singapur wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden und den Sieg einfahren. Der Monegasse hofft, dass seine Mannschaft ihre Lehren aus den Fehlern in diesem Jahr gezogen hat.

In Österreich konnte Charles Leclerc seinen bisher letzten GP-Triumph gegen Titelverteidiger Max Verstappen verbuchen, seither ist der WM-Leader aus dem Red Bull Racing Team ungeschlagen. Das liegt nicht nur an der starken Form des Niederländers und seines Dienstwagens. Ferrari leistete mit diversen Fehlern auch unfreiwillige Schützenhilfe für den Champion, der die WM mit einem Vorsprung von 116 WM-Zählern anführt.

Leclerc blickt dennoch mit viel Zuversicht auf das Rennwochenende in Singapur, das die Wende für den ältesten GP-Rennstall der Welt bringen soll. Der Monegasse hofft, dass die Roten auf dem kurvenreichen Stadtkurs wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden werden.

Der WM-Zweite sagte im Fahrerlager von Singapur auf die Frage, welche Ziele er verfolge: «Ich will einfach das Maximum aus dem Auto herausholen und zeigen, dass wir aus unseren Fehlern gelernt haben. Ich will einfach versuchen, an den verbleibenden Rennwochenenden alles perfekt hinzubekommen und ich hoffe, dass ich am Sonntag einen Sieg einfahren kann.»

Dass die Konkurrenz angesichts der Streckencharakteristik des Strassenkurses von Singapur einen starken Auftritt von Ferrari erwartet, will der fünffache GP-Sieger nicht überbewerten. «Ich weiss nicht», winkte er ab, als er darauf angesprochen wurde. «Aber natürlich hoffe ich, dass es so sein wird. Ich liebe diese Piste, sie gehört zusammen mit Baku und Monaco meinen Lieblingsstrecken und ich freue mich sehr, wieder hier auszurücken, denn das Rennen hat mir in den letzten Jahren gefehlt.»

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6