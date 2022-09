Live-Ticker Singapur-GP: Mick Schumacher vor Rätsel

Mick Schumacher fährt zum ersten Mal auf dem schwierigen Marina Bay Circuit von Singapur. Für den Deutschen stellen sich mehr Fragen als für die meisten seiner Gegner, aber auch die tun sich schwer.

Auf Mick Schumacher kommt eine schwierige Aufgabe zu: Der Formel-2-Champion von 2020 fährt zum ersten Mal auf dem anspruchsvollen Strassenkurs von Singapur an der Marina Bay.

Nicht nur, dass der Haas-Pilot, der für nächstes Jahr noch ohne Formel-1-Vertrag ist, die beste Linie durch die 23 Kurven lernen muss. Es stellen sich ihm auch Rätsel, an welchen selbst langjährige Formel-1-Piloten bisweilen verzweifeln.

Diese Strecke ist im ersten Training stets rechts dreckig, das führte früher dazu, dass manche Fahrer ziemlich spät das Training aufnahmen – sie wollten nicht Staubsauger für die Gegner spielen. So etwas kann sich Schumacher nicht leisten. Er braucht jede Runde, um sich mit den Feinheiten der welligen Strecke vertraut zu machen.

Die Erfahrung aus früheren Jahren sagt: Das erste Training ist hier immer deutlich langsamer als das zweite, die Haftung der Bahn verändert sich stetig. Ein solcher Effekt ist auch beispielsweise in Monaco zu beobachten – die Bahn entwickelt sich rasant, das bedeutet für Fahrer und Techniker, dass sie in Sachen Abstimmung erahnen müssen, welcher Haftungsgrad sich am Samstag bieten wird.



Das nächste Problem: Niederschläge in Singapur gehen nicht selten als Starkregen nieder, und das kann die Strecke so waschen, dass der feine Gummibelag wieder weggewaschen wird.



Zwei weitere Faktoren, welche die Formel-1-Asse bedenken müssen: Sie sind mit diesen 2022er Flügelautos auf Niederquerschnittreifen noch nie hier gefahren, «die ganzen Erfahrungswerte sind weg, es ist, als ob die Teams eine neue Strecke kennenlernen würden», weiss Pirelli-Rennchef Mario Isola. Und die Piste ist frisch asphaltiert worden seit dem letzten Singapur-GP 2019. Auch das verändert die Vorgaben.



Zu verwirrender Letzt: Im sensiblen Zusammenspiel zwischen Rennwagen, Reifen und Strecke spielt auch eine Rolle, dass das erste Training bei Dämmerung stattfindet und das zweite bei Nacht.



Mick Schumacher und seine Kollegen stehen vor einer wahren Denksportaufgabe.



Wie gut Mick dabei abschneidet, wenn’s drauf ankommt, also im Qualifying und Rennen, können Sie am besten mit dem beliebten Live-Ticker auf SPEEDWEEK.com verfolgen. Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Termine der Fernseh-Sender zusammengefasst.





Der Singapur-GP im Fernsehen

Freitag, 30. September

06.00: Sky Sport F1 – GP Niederlande 2022

08.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien 2022

08.15: Sky Sport F1 – GP Singapur 2013

10.45: Sky Sport F1 – Warm-Up

11.05: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Fahrer

11.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

12.00: Erstes Training

14.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien 2022

14.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.00: Zweites Training

17.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

19.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

20.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung



Samstag, 1. Oktober

06.30: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Teamchefs

10.30: Sky Sport F1 – F1: Daniel Ricciardos NASCAR Run

11.25: Sky Sport F1 – Warm-Up

11.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

11.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.00: Drittes Training

13.30: Sky Sport F1 – Die Saison 2021

14.30: Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: ORF 1 – Formel-1-News

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00: Qualifying

16.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach Qualifying

17.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

19.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande 2022

19.30: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Formel-1-Legenden: Gerhard Berger

22.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 2. Oktober

06.30: Sky Sport F1 – Formel-1-Legenden: Niki Lauda

07.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – Box Box Box: Der erste Sieg von Red Bull Racing

09.30: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

10.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

10.30: Sky Sport F1 – F1: Team Haas NASCAR

11.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Belgien 2022

12.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Italien 2022

12.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

12.40: ORF 1 – Formel-1-News

13.20: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.00: Grosser Preis von Singapur

15.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.20: ORF 1 – Motorhome

16.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

17.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

17.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.30: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

20.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Italien 2022

21.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung