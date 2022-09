Alex Albon: «Sie mussten den Fernseher abschalten»

Nachdem Alex Albon am Monza-Wochenende wegen einer akuten Blinddarmentzündung operiert werden musste, schaute er sich das Rennen in Italien zumindest teilweise an. «Das war frustrierend», erzählt er rückblickend.

Alex Albon bestritt in Monza nur die ersten beiden Trainings am Freitag, denn am Samstagmorgen fühlte er sich unwohl. Der Williams-Pilot suchte einen Arzt auf, der schnell eine Blinddarmentzündung diagnostizierte, weshalb Albon eine Not-OP über sich ergehen lassen musste. Der 26-Jährige erlitt während des Eingriffs wegen Problemen mit der Narkose sogar einen Atemstillstand.

Dennoch konnte er sich das Rennen am Sonntag aus dem Krankenbett anschauen, wie er rückblickend erzählt; «Ich bin ziemlich genau 30 Minuten vor dem Start des Rennens aufgewacht, damit ich es mir ansehen konnte. Es war frustrierend, zuzusehen. Der Puls stieg ein wenig an, während sie mich im Auge behielten, und irgendwann mussten sie den Fernseher abschalten.»

Über seinen Ersatzmann Nyck de Vries, der gleich bei seiner GP-Premiere in Italien in die Punkte fuhr, sagt der Thai-Brite: «Er hat einen wirklich guten Job gemacht. Wir wussten, dass er sich gut schlagen würde und er konnte am Ende sogar Punkte einfahren, was natürlich gut für das Team ist.»

Trotz des guten Eindrucks, den der GP-Neuling hinterlassen hat, wird Albon in Singapur wieder im Cockpit sitzen. «Ich fühle mich bereit und so fit, wie man nur sein kann. Wir haben eine gute Trainingswoche eingelegt, und konnten wieder die gewohnte Form finden», erklärt der Rennfahrer aus London.

«Wir mussten lange überlegen, ob wir in Singapur wieder antreten und ich fühle mich bereit. Natürlich müssen wir aber abwarten und schauen, wie es in den Trainings läuft, denn das Fahren auf dem Singapur-Rundkurs ist ein anderes Kaliber als auf anderen Strecken. Doch ich hatte Glück, denn ich hatte in Italien sehr gute Ärzte, die mich wieder fit gemacht haben», ergänzt Albon.

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6