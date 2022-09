Lewis Hamilton: Arbeit mit Brad Pitt an Formel-1-Film

Lewis Hamilton hätte im Kino-Knüller «Top Gun: Maverick» mit Tom Cruise eine Rolle übernehmen sollen. Das hat nicht geklappt. Nun arbeitet er mit dem Top Gun-Regisseur Joseph Kosinski an einem Formel-1-Film.

Der Streifen «Top Gun: Maverick», Nachfolger des Kino-Klassikers Top Gun von 1986 mit Tom Cruise, ist ein Knaller: Bereits hat der Film weltweit mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar eingespielt und ist damit in die Top-Ten der erfolgreichsten Filme vorgedrungen.

Hauptdarsteller Tom Cruise besucht regelmässig Autorennen, zuletzt den Grossen Preis von Grossbritannien in Silverstone. Dort verriet er, dass mit Lewis Hamilton befreundet sei und natürlich dem Mercedes-Piloten die Daumen halte. Was Tom Cruise in Silverstone nicht preisgab – dass er dem erfolgreichsten Formel-1-Piloten eine Rolle offeriert hatte! Anfang August verriet Hamilton in der Vanity Fair: «Als Tom den Film ‘Edge of Tomorrow’ drehte, hat er mich ans Set eingeladen. Im Laufe der Jahre ist daraus eine Freundschaft gewachsen.»

«Als ich dann hörte, dass es einen zweiten Top Gun geben würde, schoss mir durch den Kopf – ich muss ihn fragen, ob ich mitspielen darf! Es wäre mir völlig einerlei gewesen, in welcher Rolle. Von mir aus eine Reinigungskraft, die im Hintergrund durchs Bild huscht. Und das sagte ich ihm auch.»

Stattdessen bot Cruise dem Racer eine Rolle als Kampfflieger an. Aber Lewis musste letztlich absagen: «Ich bin Perfektionist. Es war einfach zu wenig Zeit, um Dreharbeiten und meine Formel-1-Karriere unter einen Hut zu bringen. Als ich ihn anrufen und absagen musste, war das wirklich schlimm.»



Dafür arbeitet Hamilton nun mit Joseph Kosinski zusammen, dem Regisseur von «Top Gun: Maverick» und mit Produzent Jerry Bruckheimer: Apple+ hat Lewis Hamilton als Berater für einen Film engagiert, in welchem Brad Pitt einen Rennfahrer spielt, der aus der Rente kommt, um einem jungen Piloten zur Seite zu stehen.



Lewis Hamilton in Singapur: «Wir arbeiten am Drehbuch. Mit Jerry und Brad zusammenzusitzen und über die Story des Films zu sprechen, das ist eindrucksvoll. Ich erhielt sogar die Möglichkeit, ein Film-Set zu besuchen, wo derzeit mit Eddie Murphy gedreht wird, einem meiner Lieblingsschauspieler. Schon irre zu erleben, wie viel Arbeit hinter einem Kinofilm steckt.»



Auch Brad Pitt ist ein grosser Renn-Fan, der schon mehrere Formel-1-Läufe und die 24 Stunden von Le Mans besucht hat.



Vor Jahren stand Hamilton für ein Video des damaligen Mercedes-Partners Allianz vor der Kamera und spielte eine ältere Version von sich selber. Für den Formel-1-Film mit Brad Pitt ist hingegen bislang kein Auftritt Hamiltons vorgesehen.





