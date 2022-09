Sky: Formel-1-Vertrag bis Ende 2027 verlängert

Timo Glock wird weiterhin für Sky die Geschehnisse in der Formel 1 analysieren

Sky sichert sich bis Ende 2027 die Übertragungsrechte der Formel 1 in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. Sky UK und Irland haben sich die Rechte für die GP-Übertragungen sogar bis 2029 gesichert.

Der Fernsehsender Sky wird bis mindestens 2027 die TV-Heimat der Formel 1 bleiben, die entsprechenden Verträge für Deutschland, Österreich und die Schweiz wurden verlängert, genauso wie das Abkommen mit Sky Italia. Sky UK und Irland haben die Übertragungsrechte sogar bis Ende 2029 verlängert. Ab 2023 werden die Formel-1-Zuschauer auf Sky Sport F1 demnach noch mehr Berichterstattung und Analysen rund um Ralf Schumacher, Timo Glock, Sascha Roos, Sandra Baumgartner und Peter Hardenacke erhalten.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali erklärt: «Die Formel 1 hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erlebt, und ich kann mir keinen besseren Partner vorstellen, um unsere Fans weiterhin mit einer engagierten, kompetenten und ausführlichen Berichterstattung zu erreichen. Sky bietet den Fans nicht nur Live-Berichterstattung, sondern auch eine Reihe von Einblicken hinter die Kulissen und Inhalte, die die Formel 1 zum Leben erwecken. Wir freuen uns riesig auf die Zukunft der Partnerschaft.»

Charly Classen, Executive Vice President Sport bei Sky Deutschland, ergänzt: «Die Formel 1 hat an Strahlkraft noch weiter zugenommen. Rennen für Rennen begeistert sie ein Millionenpublikum auf Sky und unsere Quoten haben sich überdurchschnittlich positiv entwickelt. Sky Sport F1 ist eine Erfolgsgeschichte und es freut mich immens, dass wir uns die Live-Rechte langfristig bis 2027 sichern konnten.»

Den Zuschauerrekord des Senders erreichte das diesjährige Rennen in Saudi-Arabien, das 1,38 Millionen Fans auf dem PayTV-Kanal mitverfolgten. Im Vergleich zu 2021 sind die Zuschauerzahlen in Deutschland um 24 Prozent gestiegen. Die Hälfte der neuen Zuschauer in dieser Saison ist unter 35 Jahre alt und 40 Prozent der neuen Zuschauer insgesamt sind Frauen.

Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

16.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Schanghai

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island