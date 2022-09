Daniel Ricciardo: Erst in Japan mit McLaren-Upgrade

Daniel Ricciardo muss sich noch gedulden, bis er das McLaren-Upgrade ausprobieren darf. Der Australier, der das Team aus Woking nach der aktuellen Saison verlassen wird, bekommt die neuen Teile erst in Japan.

Obwohl der Fokus der Formel-1-Ingenieure immer stärker in Richtung 2023er-Entwicklung schwenkt, bringen die Mittelfeld-Teams weiterhin neue Teile für die aktuellen Fahrzeuge auf die Strecke. Das umfangreichste Update hat McLaren in Singapur dabei.

Die Mannschaft aus Woking hat Neuerungen an der Verkleidung, dem Unterboden und dem Diffusor vorgenommen, um die Leistung des Papaya-Renners zu verbessern. Allerdings rückt mit Lando Norris vorerst nur einer der beiden McLaren-Piloten mit dem Update aus, Daniel Ricciardo muss sich hingegen gedulden.

Der Australier, der erst in Japan damit ausgerüstet wird, sagt dazu: «Nur Lando hat das Update hier in Singapur, das liegt letztlich an den begrenzten Ressourcen und der nötigen Zeit, um die neuen Teile zu produzieren.»

«Viel davon wurde auch mit Blick auf die Saison 2023 entwickelt, und dann werde ich im Gegensatz zu Lando nicht mehr dabei sein», erklärt der 33-Jährige, der den Traditionsrennstall nach der laufenden Saison verlassen wird, um Platz für seinen Landsmann Oscar Piastri zu schaffen.

«Soweit ich weiss, werde ich die gleichen Teile dann in Japan am Auto haben und das wird wohl unser letztes grösseres Weiterentwicklungspaket in diesem Jahr sein», ergänzt der achtfache GP-Sieger, der das erste freie Training in Singapur als Zwölftschnellster beendet und damit deutlich besser als Norris abgeschnitten hat. Der junge Brite landete auf dem zweitletzten Platz der FP1-Zeitenliste, nur Nicholas Latifi war auf seiner schnellsten Runde noch langsamer unterwegs.

1. Training, Singapur

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,033 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:44,117

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,435

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,839

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,066

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,138

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,736

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:45,221

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:45,258

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:45,336

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:45,354

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,724

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:45,725

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:46,028

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,081

16. Alex Albon (T), Williams, 1:46,119

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:46,408

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:46,601

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,680

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:47,059

Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

16.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Schanghai

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island