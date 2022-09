Mick Schumacher (19.): «Es war ziemlich warm»

Mick Schumacher bestritt am Trainingsfreitag seine Premiere auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur. Der Deutsche erklärte hinterher: «Die Strecke ist einzigartig und man muss sich einfach daran gewöhnen.»

Dass Mick Schumacher die kurvenreiche Singapur-Strecke am Freitag zum ersten Mal erkundete, war auch an den Rundenzeiten zu erkennen. Im ersten Training schaffte er es 23 Mal um den Strassenkurs und am Ende reichte seine Bestzeit nur für den 18. Platz. Von der Bestzeit von Lewis Hamilton trennten ihn knapp dreieinhalb Sekunden.

Am Abend legte er erneut 23 Runden zurück und reihe sich auf dem 19. Platz ein – nur Dauerschlusslicht Nicholas Latifi war noch langsamer als der 23-jährige Deutsche unterwegs. Immerhin schrumpfte Micks Abstand zur Spitze auf knapp drei Sekunden.

Der Haas-Pilot erklärte: «Es war ziemlich warm, vor allem im ersten Training, aber ich hatte auch viel Spass.» Und er sagte: «Die Strecke ist einzigartig und man muss sich einfach daran gewöhnen. Ich bin immer noch dabei, sie zu lernen. Hinzu kommt, dass die Autos in diesem Jahr viel steifer sind, deshalb muss man erst einmal herausfinden, wie man mit den Bodenwellen umgehen muss.»

«Es geht in erster Linie darum, möglichst viele Runden zu drehen und zu wissen, wo man das Auto positionieren muss. Wenn man alles richtig gemacht hat, kann man sich an die Arbeit mit der Abstimmung machen», weiss der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher. «Daran wollen wir nun arbeiten, bis wir in einer Position sind, in der ich mich wohl fühlen und das Maximum aus dem Auto herausholen kann.»

2. Training, Singapur

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,587 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,795

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,911

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,926

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,182

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,412

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,431

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,520

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,906

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,982

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,013

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:44,249

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:44,422

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,469

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,524

16. Alex Albon (T), Williams, 1:45,144

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:45,211

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,447

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:45,623

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:46,553





1. Training, Singapur

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,033 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:44,117

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,435

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,839

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,066

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,138

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,736

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:45,221

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:45,258

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:45,336

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:45,354

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,724

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:45,725

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:46,028

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,081

16. Alex Albon (T), Williams, 1:46,119

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:46,408

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:46,601

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,680

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:47,059