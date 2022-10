Neues Rätsel Racing-Raritäten: Einige Eintagsfliegen

Bei unserem neuen Rätsel Racing-Raritäten sind zwei Fahrer bei einem Grand Prix zu sehen, die alle Eintagsfliegen gleichzusetzen sind. Wer ist hier unterwegs? Wann und wo ist diese Aufnahme entstanden?

Meist aus dem Archiv unserer Partner der britischen Foto-Agentur LAT stellen wir jede Woche ein kleines Stück Motorsporthistorie vor. Das Vorgehen ist kinderleicht – sagen Sie uns, wer zu erkennen ist, wo und wann das Bild entstand (Beispiel: Jo Siffert, Monza, 1970) und gewinnen Sie mit etwas Glück einen kleinen Preis. Bitte Namen, Adresse, Geburtsjahr und Telefonnummer nicht vergessen. Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist jeweils Sonntag der laufenden Woche, 24.00 Uhr.

Zur Auflösung vom letzten Mal: Der Italiener Davide Valsecchi sitzt im ersten Training zum Grossen Preis von Malaysia in einem Lotus T128-Renault, er fährt für jenes Team von Fluglinien-Besitzer Tony Tony Fernandes (AirAsia), das bis Ende 2014 als Caterham in der Königsklasse vertreten war.

Der am 24. Januar 1987 in Erba (nördlich von Monza) geborene Davide kletterte die klassische, moderne Rennleiter hoch – Kartsport, Formel Renault, Formel 3, dann via die Formel Renault 3.5 in die GP2-Serie (heute Formel 2).

Am erfolgreichsten war der Norditaliener in der GP2 Asia (Meister 2009) und in der internationalen GP2 (Champion 2012). Dabei schlug Valsecchi spätere Formel-1-Stammfahrer wie Sergio Pérez, Esteban Gutiérrez, Max Chilton, Felipe Nasr, Jolyon Palmer oder Marcus Ericsson.



Zum Durchbruch in der Formel 1 reichte es trotzdem nicht. Valsecchi sammelte seine ersten F1-Erfahrungen in einem Rennwagen von HRT (Hispania Racing Team), später sass er regelmässig in Autos von Fernandes und von Lotus (dem heutigen Alpine-Rennstall).



Ohne Aussicht auf eine Grand-Prix-Karriere begann Davide Valsecchi eine neue Laufbahn: Seit 2013 ist er feuriger Kommentator der italienischen Sky.



Damit zur neuen Aufgabe: Ein Bild, das in vielerlei Perspektiven Einmaliges zeigt. Hier wurde nur einmal gefahren im Rahmen der Formel-1-WM, der vordere Fahrer holte nur einmal Punkte (aber nicht auf dieser Strecke), der hintere Fahrer fuhr nur einen Grand Prix im Rahmen der Formel-1-Weltmeisterschaft. Wer ist das? Wo und wann ist die Aufnahme entstanden?



Machen auch Sie mit! Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist jeweils Sonntag der laufenden Woche, 24.00 Uhr.