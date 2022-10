Sergio Pérez (Red Bull Racing): «Das wird Blindflug»

Zur Pole-Position hat es im Abschlusstraining zum Grand Prix von Singapur für Sergio Pérez ganz knapp nicht gereicht, aber der Red Bull Racing-Fahrer ist grimmig entschlossen, im Rennen an die Spitze vorzudringen.

Samstagnacht in der Marina Bay von Singapur endet mit Startplatz 2 für den Mexikaner Sergio Pérez. Dem 32-jährigen Red Bull Racing-Fahrer fehlten auf die Bestzeit von Charles Leclerc nur 22 Tausendstelsekunden!

So nahe ist der GP-Routinier noch nie an seiner zweiten Pole nach Saudi-Arabien 2022 vorbeigeschrammt, und er knurrt: «Die Bestzeit um so wenig zu verpassen, das ist schon sehr ärgerlich. Es ist eine lange Runde hier, und ich will gar nicht daran denken, wo ich die entscheidenden Tausendstel auf Charles verloren habe. Hm, okay, ich muss doch daran denken – etwa an meinen Fehler in Kurve 13, da hätte ich meinen Wagen in der Bremszone fast aus der Kontrolle verloren. Von daher kann ich froh sein, auf Rang 2 und nicht in einer Mauer zu landen.»

Und sowieso: Bislang war Pérez in Singapur noch nie über Startplatz 7 hinausgekommen (das war 2018), und er weiss: Für ihn ist noch alles drin. «Meine erste Gelegenheit, mich nach vorne zu schieben, wird beim Start kommen, und sollte ich eine Lücke ausmachen, dann werde ich sie nutzen. Ich habe nichts zu verlieren.»

«Im Moment bin ich enttäuscht. Aber ich weiss, dass schon bald das Gefühl überwiegen wird – wir haben heute einen guten Job gemacht. Wir können dieses Rennen gewinnen, und unterm Strich kommt es nur darauf an.»



«Wir hatten am Freitag nicht die Möglichkeit zu Dauerläufen wie sonst, das wird am Sonntag ein Blindflug. Und dann kommt hinzu, dass unsere Meteorologen sagen – es wird erneut regnen. Das kann alles ändern.»



«An den vergangenen Rennwochenenden hatte ich Probleme, mein Tempo war nicht gut genug. Aber hier hat bislang alles gepasst. Wir sind wieder dort, wo wir hingehören.»





Qualifying, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:49,412 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:49,434

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:49,466

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:49,583

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:49,966

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:50,584

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:51,211

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:51,395

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:51,573

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:51,983

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:54,012

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:54,211

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:54,370

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:54,380

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:55,518

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:56,083

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:56,226

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:56,337

19. Alex Albon (T), Williams, 1:56,985

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:57,532