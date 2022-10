Christian Horner: «Eine frustrierende Entscheidung»

Das Red Bull Racing Team durchlebte im Singapur-Qualifying ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits durfte es sich über den 2. Platz von Sergio Pérez freuen. Andererseits musste Max Verstappen eine bittere Pille schlucken.

Max Verstappen konnte im Qualifying auf dem Marina Bay Street Circuit nicht zeigen, was er kann. Denn im entscheidenden Moment ging dem WM-Leader der Sprit aus. Deshalb wurde er angewiesen, seinen letzten, entscheidenden Q3-Versuch abzubrechen und an die Box zurückzukehren.

Sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio «Checo» Pérez sorgte dafür, dass die Mannschaft aus Milton Keynes dennoch Grund zur Freude hatte. Denn der Mexikaner schnappte sich mit einem starken Auftritt im Top-10-Segment mit der zweitschnellsten Runde den zweiten Platz in der ersten Startreihe. Die Pole verpasste er nur um 22 Tausendstel.

Teamchef Christian Horner erklärte denn auch:«Es war ein Qualifying mit Höhen und Tiefen. Zunächst hat Checo einen tollen Job gemacht. Er startet zum ersten Mal in Singapur aus der ersten Reihe. Und er kann von dort aus ein gutes Rennen zeigen. Er hatte ein gutes Renntempo, also wird er hoffentlich einen guten Start hinlegen, und das bringt uns in eine gute Position.»

«Was Max betrifft, so wurden die Streckenverhältnisse immer besser, und wir gingen davon aus, dass wir maximal fünf Runden fahren könnten. Aber als wir uns der fliegenden Runde näherten, war der Sprit zu knapp. Anstatt aus der Boxengasse zu starten, entschieden wir uns, die Runde abzubrechen, was für Max und das gesamte Team eine frustrierende Entscheidung war», fügte der Brite seufzend an.

«Dadurch wurde er zwar auf Platz 8 zurückgeworfen, aber das ist natürlich besser, als aus der Boxengasse zu starten», betonte Horner gleichzeitig. «Natürlich hat er im Rennen kein leichtes Spiel, aber wir haben in dieser Saison gesehen, dass man mit diesen Autos überholen kann. Man darf nichts für selbstverständlich halten und es steht viel auf dem Spiel. Wir sind aber zuversichtlich,, dass wir das Blatt im Rennen wenden können», ergänzte er.

Qualifying, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:49,412 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:49,434

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:49,466

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:49,583

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:49,966

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:50,584

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:51,211

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:51,395

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:51,573

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:51,983

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:54,012

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:54,211

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:54,370

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:54,380

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:55,518

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:56,083

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:56,226

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:56,337

19. Alex Albon (T), Williams, 1:56,985

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:57,532