Lewis Hamilton: Vorwurf an Sainz, Herz in der Hose

Grand Prix von Singapur: Der 17. WM-Lauf der GP-Saison 2022 endet für Rekord-Champion Lewis Hamilton mit Rang 9 auf dem Marina Bay Circuit. Der Mercedes-Pilot über einen ungewöhnlichen Grand Prix.

Es war eines dieser feurigen Hamilton-Rennen, wenn der siebenfache Champion über die Reifen schimpft, aber mindestens so schnell fährt wie die Konkurrenz, wenn er über die Gegner zetert, wenn er seinen Silberpfeil immer knapp am Abflug balanciert – und wenn auch dem erfolgreichsten Formel-1-Fahrer Fahrfehler unterlaufen.

Als Sainz und Hamilton ihre Reifen aufwärmten, um nach einer Safety-Car-Phase wieder Gas zu geben, glaubte der Brite sogar: «Der wollte mich auflaufen lassen!» Dieser «brake test» bedeutet, dass der Vordermann absichtlich auf die Bremse latscht, um den Hintermann auffahren zu lassen. Die Rennleitung konnte davon nicht erkennen.

Später rutschte der 103-fache GP-Sieger von der Bahn und stubste eine TecPro-Barriere an, daraufhin meldete er sich kleinlaut am Funk: «Es tut mir leid, Jungs, das habe ich voll versemmelt.»

Hamilton fiel zurück, griff zum Schluss Vettel an, machte erneut einen Fehler und wurde wenig glamouröser Neunter. «Leider spiegelt das überhaupt nicht wider, was wir an diesem Wochenende gezeigt haben», findet er. «Wir haben ein wirklich anständiges Wochenende gezeigt, aber im Rennen waren wir glücklos.»



«Ich habe wirklich alles versucht, aber es war so verflixt schwierig, einen erfolgreichen Angriff zu fahren. Und dann dieser Verbremser in Kurve 7, das sind Momente, da rutscht das Herz in die Hose. Aber auf der anderen Seite sind solche Fehler bei so tückischen Verhältnissen normal, und ich werde mich für den Patzer jetzt nicht kasteien.»



«Du versucht etwas, es geht schief, du versucht es weiter, so geht das. Bei Seb war die Bahn innen besonders schmierig. Das war kein grandioser Tag.»



«Mein Start war schwierig, dann steckte ich hinter Carlos Sainz fest. Ich hatte den Eindruck, dass ich schneller fahren kann, aber ich kam an ihm nicht vorbei. Sonst hätte ich heute vielleicht Dritter werden können.»





Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6