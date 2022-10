Ralf Schumacher: Russell hat Mick zur Seite gedrückt

In einem turbulenten Grossen Preis von Singapur hatte Mick Schumacher Chancen auf WM-Punkte. Sein Onkel Ralf Schumacher gibt die Schuld bei der Kollision mit George Russell dem Engländer.

Und wieder keine WM-Punkte für Mick Schumacher. In einem Zwischenfall-reichen Grand Prix kam der Haas-Fahrer nur auf Rang 13 ins Ziel, damit einen Platz vor jenem George Russell, von dem Mick sagt: «Die Kollision mit George hat wohl unser Rennen zerstört.»

Der junge Schumacher lag teilweise in den Top-Ten, Punkte schienen in Griffweite zu sein. Von hinten rückte George Russell auf, der nach einem Motorwechsel mit seinem Mercedes aus der Boxengasse losgefahren war.

Schumi fuhr seine Ellenbogen aus, und George schnaufte am Funk: «Schumacher fährt, als ginge es um sein Leben – Mensch!»

In der 41. Runde hatte Russell genug von den Faxen, zog auf der Start/Ziel-Geraden auf gleiche Höhe, dann kam es zur Kollision. Mick am Funk: «Wieso? Das war völlig unnötig!»

Russell meinte dazu: «Ich weiss nicht, was da passiert ist. Ich habe ihm jede Menge Raum gelassen.»



Nochmals Mick: «Klar war er etwas schneller als wir, aber in dieser Situation war das vielleicht der falsche Ort, es zu versuchen. Die trockene Spur war von mir besetzt. Es war eine Situation, in der wir beide nur verlieren konnten, und es hat uns wahrscheinlich Punkte gekostet.»



Für Micks Onkel Ralf Schumacher steht fest: «Russell hat Mick zur Seite gedrückt. Mick konnte überhaupt nichts dafür. Schade, weil das Wochenende gut verlaufen war, auch unter schwierigen Bedingungen. Ich finde, Mick hat sich übers Wochenende gut gesteigert.»



Was sagt Haas-Teamchef Günther Steiner? «Eine Enttäuschung, denn wir wären stark genug gewesen, in die Top-Ten zu fahren. In Runde 1 kam es zu einer Kollision zwischen Kevin Magnussen und Verstappen, und erneut haben wir die schwarz-orangene Flagge gezeigt bekommen (Problem am Auto, sofort an die Box kommen! M.B.), schon zum dritten Mal in diesem Jahr. Das war absolut unnötig.»



Die Regelhüter zeigten die Flagge, weil am Haas-Renner von Kevin die linke Frontflügel-Endplatte schräg stand.



Günther Steiner weiter: «Mick war Punkten sehr nahe, dann die Kollision mit Russell, damit war die Chance vertan.»



Im Konstrukteurs-Pokal ist Haas nun hinter Aston Martin zurückgefallen und nur noch Achter. Seit dem Grossen Preis von Österreich oder drei Monaten haben die US-Amerikaner keine Punkte mehr erobern können.





Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6