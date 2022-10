Nicholas Latifi, Williams: Gegner schäumt, FIA straft

Der Kanadier Nicholas Latifi wird in der Startaufstellung zum Japan-GP in Suzuka um fünf Ränge zurück müssen: Die Regelhüter der FIA geben ihm alleine die Schuld am Crash mit Guanyu Zhou (Alfa Romeo).

In Runde 7 war der Grosse Preis von Singapur für Nicholas Latifi (Williams) und Guanyu Zhou (Alfa Romeo) vorbei: Der Kanadier zog beim Anbremsen von Kurve 5 nach links, um die beste Linie in diese Rechtskurve zu erwischen, leider lag dort schon der Alfa Romeo des Chinesen. Zhou schied wegen geknickter Aufhängung sofort aus, Latifi brachte seinen angeschlagenen Wagen noch an die Box, wurde aber aus dem Rennen genommen.

Guanyu Zhou war stinksauer, weil er davon überzeugt war, dass im turbulenten Singapur-GP Punkte möglich gewesen wären: «In der Runde zuvor hat er mich in Kurve 8 schon fast in eine Mauer gedrängt. Bevor wir kollidierten, hatte er Kurve 3 schlecht erwischt, also musste er sich in den folgenden Kurven zur Wehr setzen, und ich setzte meinen Wagen an die Aussenseite. Wir lagen auf gleicher Höhe, da zieht er voll in mich hinein.»

«Das war eine völlig unnötige Aktion so früh im Rennen. Zudem sollte er vielleicht mal in seine Rückspiegel gucken. Wir versuchen hier, hart, aber fair zu fahren. Da musst du dem Gegner schon ein wenig Raum lassen.»



Latifi sagt: «Ich hatte in der Kurve davor in den Spiegel geschaut, um zu sehen, wo sich Zhou befindet. Dann konnte ich ihn nicht mehr sehen, also wählte ich meine normale Linie in Kurve 5 hinein. Ich schätze, er lag in meinem toten Winkel. Ich gebe zu, dass ich mehr Platz hätte lassen müssen.»



Für die Singapur-Rennkommissare Gerd Ennser (Deutschland), Matthew Selley (Australien), Derek Warwick (England) und Nish Shetty (Singapur) ist der Fall klar: Schuld von Latifi. Der Kanadier hat für den kommenden Grand Prix von Japan die Strafe erhalten – fünf Ränge zurück in der Startaufstellung. Wie sehr diese Strafe ins Gewicht fällt, wird sich zeigen: In den meisten Trainings ist Latifi ohnehin Letzter.





Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6