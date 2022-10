Max Verstappen: «Leute sollten besser Klappe halten» 03.10.2022 - 19:05 Von Mathias Brunner

© LAT Max Verstappen

Am 5. Oktober will der Autosport-Weltverband FIA darüber informieren, wie die Überprüfung der zehn Rennställe in Sachen Kostendeckel ausgefallen ist. Weltmeister Max Verstappen spricht Klartext.