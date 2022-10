Christian Danner: «Brauchen keine 24 Rennen!»

Im Hangar 7 bezog der deutsche Ex-Formel 1-Fahrer Christian Danner im Rahmen der Sendung «Sport & Talk» klare Position zu den Plänen der Formel 1-Macher in Bezug auf die Anzahl der künftigen Rennen.

Am Montag wurde im Salzburger Hangar 7 im Rahmen der Sendung «Sport & Talk» in einer Motorsport-Gesprächsrunde auch über die Formel 1 diskutiert. Neben Honda-MotoGP-Tester Stefan Bradl und MotoGP-Experte Alex Hofmann war auch RTL-Formel 1-Experte Christian Danner vor Ort.

Zur Anzahl der Rennen in der künftigen Formel 1 sagte Danner entschlossen: «Wir brauchen keine 24 Rennen! Wir sehen das so - wenns 16 oder 18 sind, okay.» Und er ergänzt: «Vielleicht können es in einer besonderen Saison 20 Rennen sein.»

«Aber wer sind wir? Es sind meiner Ansicht auch für den Zuschauer zu viele Rennen. Alle zwei Wochen freut man sich auf ein Rennen», so Danner. Und der Bayer weiß: «Jetzt heißt es jedes Mal, was schon wieder ein Rennen – die fahren die schon wieder?» Danner analysiert weiter: «Wer will das – natürlich der Rechteinhaber. Jede Veranstaltung ergibt Cash.»

Zu seiner Zeit einst bei Zakspeed in den 1980er-Jahren sagte Danner: «Es war irgendwie ein wenig die Vorstufe von Red Bull Power-Trains. Es war sehr ambitioniert. Wir haben alles selber gemacht, den Motor und das Chassis - haben nur das Getriebe in England gekauft. Für das was wir hatten, haben wir Einiges erreicht.»

Auch die Comebacks und die Stürze des Marc Marquez waren ein Thema. Danner seufzte: «Ich möchte wissen, wie es dem geht, wenn er mal 60 ist. Ich bin ja schon über 60. Gibt es denn da keine Institution, die ihm sagt: 'Mach mal langsamer'?»

Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6