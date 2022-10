Japan-GP im TV: RBR und Honda vertiefen Kooperation

Vor dem Japan-GP haben Honda und Red Bull Racing ihre Partnerschaft noch einmal vertieft. In dem Rahmen wird es in Japan einige Aktionen geben. Wir haben zum GP die wichtigsten TV-Zeiten.

Pünktlich zum Japan-GP haben Honda und Red Bull Racing erklärt, ihre Partnerschaft mit dem Ziel zu intensivieren, den Motorsport in Japan weiterzuentwickeln und noch populärer zu machen.

Zwei Aktionen sollen dabei in den kommenden Wochen helfen: Sergio Pérez wird als Botschafter der Honda Racing School Suzuka (HRS) fungieren und an der HRS-Fahrerakademie teilnehmen, die im November 2022 in Japan stattfinden wird.

Titelverteidiger Max Verstappen Pérez, sowie die Alpha-Tauri-Fahrer Pierre Gasly und Yuki Tsunoda, werden am Honda Racing «Thanks Day 2022*3» teilnehmen, der am 27. November 2022 in Japan stattfindet.

Hinzu kommt: Ab Suzuka kehrt das Honda-Branding auf die Autos von Red Bull Racing und AlphaTauri zurück. Passend dazu kann Verstappen am Wochenende in Suzuka seinen zweiten WM-Titel unter Dach und Fach bringen. Wer live dabei sein möchte - wir haben die wichtigsten TV-Zeiten zusammengestellt.

