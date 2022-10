Vasseur-Vorhersage: «…und manchmal war es Latifi»

Alfa-Romeo-Teamchef Fred Vasseur hatte zuletzt einen humorvollen Spruch gemacht. Wie richtig er damit liegen sollte, stellte sich in Singapur heraus.

Alfa Romeo hat in den ersten neun Rennen des Jahres 51 Punkte geholt. Seitdem gab es nur noch einen einzigen Zähler durch Guanyu Zhou in Monza.

Die Gründe dafür sind vielfältig, was aber auffällt, ist die Tatsache, dass es gleich sieben Ausfälle gab in dem Zeitraum seit dem neunten Saisonrennen.

Teamchef Fred Vasseur hatte das bereits in Zandvoort mit Humor genommen, als er zu den Ausfällen sagte: «Es gibt bei Ausfällen nicht so etwas wie Glück oder Pech. Manchmal war es etwas Technisches, manchmal war es der Motor und manchmal Latifi.»

Am vergangenen Wochenende in Singapur war es tatsächlich mal wieder Williams-Pilot Nicholas Latifi, der für das frühe Aus von Zhou in Runde sechs sorgte. Latifi drückte Zhou unbedrängt in die Mauer, wodurch das Rennen für den Chinesen beendet war. Latifi zeigte mit der Aktion einmal mehr, dass es nicht seine Saison ist. Er muss sein Williams-Cockpit am Ende des Jahres räumen.

«Es ist enttäuschend, ein Rennen mit einem solchen Crash zu beenden, aber ich konnte nicht viel tun», sagte Zhou. «Ich war in Kurve vier Seite an Seite mit Latifi, und er entschied sich, die Lücke ganz zu schließen und mich in die Mauer zu drücken», sagte der Chinese.

Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6