Charles Leclerc: «Red Bull Racing wird stark sein»

Ferrari-Star Charles Leclerc rechnet mit einem starken Auftritt von Gegner Red Bull Racing. Und er ist sich sicher: WM-Leader Max Verstappen wird sehr bald den zweiten WM-Titelgewinn feiern können.

Charles Leclerc startet mit einem Rückstand von 104 WM-Zählern auf Max Verstappen ins Japan-Wochenende. Der Ferrari-Pilot macht sich angesichts der WM-Situation denn auch nichts vor. Er weiss: Der Gesamtsieg des Red Bull Racing-Piloten wird nicht zu verhindern sein. «Realistisch gesehen wird Max wohl der Champion, wenn es nicht hier geschieht, dann sicher sehr bald.»

«Aber wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren und versuchen, den Sonntag gut umzusetzen, denn es lag nicht an der Performance, dass wir ins Hintertreffen geraten sind. Wir waren seit dem ersten Rennen der Saison stark unterwegs und meist hätte die Leistung auch gereicht, um den Sieg zu holen. Es geht vielmehr darum, alles richtig hinzubekommen. Und darauf fokussieren wir uns derzeit. Das ist auch der Schritt, den wir schaffen müssen, um auch im nächsten Jahr um den Sieg kämpfen zu können», weiss der Monegasse.

Die Vorfreude auf das Rennen in Suzuka ist dennoch gross. Leclerc schwärmt: «Ich glaube, es geht allen Fahrern gleich, wir alle lieben den ersten Sektor, es ist eine unglaubliche Herausforderung, und ein derart schneller Abschnitt der Strecke. Auch folgt da eine Kurve auf die nächste, wenn du dich in einer vertust, dann ist die ganze Passage ruiniert, und das macht die Piste in meinen Augen so aufregend.»

Sorgen über den Start macht er sich keine, auch wenn er in Singapur schlecht weggekommen ist: «Ich denke, unsere Starts waren das ganze Jahr hindurch ziemlich stark und in Singapur haben wir nichts Spezielles falsch gemacht. Auch Lewis Hamilton und Fernando Alonso sind von der rechten Seite der Startaufstellung schlecht weggekommen, das war also einfach Pech. Ich bin zuversichtlich, dass es an diesem Wochenende besser laufen wird.»

Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6