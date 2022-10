Live-Ticker Japan-GP: Wieder Wetter-Chaos in Suzuka?

Spielt das Wetter bei der Rückkehr der Formel 1 nach Suzuka wieder Zünglein an der Waage? Aus heutiger Sicht wird es nur am Samstag trocken. Wir blicken auf teils tragische Vorkommnisse zurück.

Der «Suzuka Circuit» erlaubt keine Fehler. Und auf nasser Bahn wird alles noch schwieriger. Die vor ein paar Jahren verbesserte Drainage erwies sich als mässig erfolgreich, noch immer laufen Bäche über die Strasse, wenn es über der Traditionsrennstrecke schüttet, daher die bange Frage – was macht das Wetter, wenn die Formel 1 nach drei Jahren Pause 2022 auf diese tolle Rennstrecke zurückkehrt?

Antwort: Wir müssen erneut mit dem vollen Programm rechnen. Denn die japanischen Meteorologen sagen vorher: Regen am Freitag (mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent), trocken am Samstag, am Sonntag folgt eine Schlechtwetterfront, die am Nachmittag den Raum Suzuka treffen soll, mit einer Niederschlags-Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent.

Sollte es im Training tatsächlich so kommen, hätten Fahrer und Techniker das Problem, auf nasser Strecke an der Abstimmung arbeiten zu müssen und möglicherweise nur das dritte freie Training auf trockener Bahn fahren zu können, bevor es dann in die Qualifikation geht.

Immerhin wird es nicht so übel wie 2019, als Wirbelsturm Hagibis das Programm auf den Kopf stellte: Am Samstag konnte überhaupt nicht gefahren werden in Suzuka, das dritte Training wurde kurzerhand gestrichen, die Qualifikation fand am Sonntagmorgen vor dem Rennen statt.



September und Oktober, das bedeutet in Japan jeweils Taifun-Saison. Die Wirbelstürme werden durchnummeriert, jedes Jahr fangen sie wieder mit der Nummer 1 an. 2014 war es Nummer 18, der Unheil brachte, und Phanfone (wie der Sturm ausserhalb Japans genannt wurde) holte sich über dem Meer viel Kraft. Es wurde damals erwogen, das Rennen vorzuziehen, um den heftigsten Niederschlägen der Taifun-Ausläufer zu entgehen, aber das wurde wegen der gebuchten Satelliten-Zeiten verworfen.



Der Rest ist bekannt: Eine Verkettung von Faktoren führt zum schweren Unfall des Franzosen Jules Bianchi, im darauffolgenden Sommer verstarb der Ferrari-Nachwuchspilot in Nizza, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Als eine Konsequenz der Tragödie wurde die virtuelle Safety-Car-Phase eingeführt.



2010 fiel der Regen so stark, dass das Abschlusstraining von Suzuka gar nicht erst aufgenommen werden kann. Die Teams vertreiben sich die Zeit mit Schiffchenbauen, die sich auf der abschüssigen Boxengasse treiben lassen. Die Qualifikation muss am Sonntagmorgen gefahren werden.



Und es kommen auch Erinnerungen an Ma-On zurück, jenen Sturm von 2004, der ebenfalls alles lahmlegte. Der Grand-Prix-Tross wurde angewiesen, am Samstag in den Hotels zu bleiben und nicht zur Rennstrecke zu kommen (nicht alle hielten sich daran), keiner wusste, welche Schäden es an der Strecke geben würde. Die Rennställe machten an der Rennbahn alle Schotten dicht, so gut es eben ging. Das Gebiet um Suzuka hatte Glück, die Schäden hielten sich in Grenzen (in Tokio hingegen richtete Ma-On erhebliche Schäden an). Auch damals wurden am Sonntag Abschlusstraining und Rennen in einem Rutsch gefahren.



Ob auf nasser oder trockener Bahn: Wir halten Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden, und natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.





Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6