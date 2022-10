Fernando Alonso: «Das ist unsere grösste Schwäche»

Formel-1-Routinier Fernando Alonso fiel in den jüngsten beiden Rennen jeweils aus. Der Alpine-Pilot spricht über den WM-Kampf gegen McLaren und die grösste Schwäche seines Dienstwagens.

Für Fernando Alonso war der Singapur-GP nach 20 Runden gelaufen, weil die Antriebseinheit in seinem Alpine-Renner den Dienst verweigerte. Es war der zweite Nuller in Folge für den ehrgeizigen Asturier, der aktuell den neunten Platz in der Fahrer-Wertung belegt. Zu den Ausfällen sagt der zweifache Weltmeister rückblickend: «Es waren unterschiedliche Probleme, die zu den Ausfällen führten.»

«Leider haben wir in diesem Jahr viele Punkte wegen der fehlenden Standfestigkeit verloren. Und deshalb liegen wir in der Konstrukteurswertung nun vier Punkte hinter McLaren», seufzt der 32-fache GP-Sieger. «Ich hoffe, dass wir in den verbleibenden fünf Saisonläufen normale Rennen erleben und das Jahr in guter Form beenden können. Aber die fehlende Zuverlässigkeit ist unsere grösste Schwäche in diesem Jahr.»

Zum anstehenden Rennwochenende in Japan sagt der zweifache Japan-GP-Sieger: «Ich liebe diese Strecke, und ich denke, jedem Fahrer geht es so. Die Highspeed-Kurven, die teilweise überhöht sind, sorgen dafür, dass sich die Strecke wirklich speziell anfühlt. Auch sind die Fans hier so leidenschaftlich, das macht das ganze Wochenende besonders.»

Und mit Blick auf das Team-Duell gegen McLaren um den vierten Platz in der Gesamtwertung erklärt Alonso: «Ich erwarte, dass wir an einigen Wochenenden etwas mehr Punkte holen werden, und an anderen wird McLaren die bessere Punkteausbeute haben. Singapur war ein Spezialfall, weil wir viele WM-Zähler auf einmal liegen liessen. Aber ich denke, das Duell um den vierten Platz wird bis zum Finale in Abu Dhabi sehr eng bleiben.»

Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6