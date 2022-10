Mick Schumacher: Suzuka als letzte Chance bei Haas?

Mick Schumacher in Suzuka

Im Fahrerlager wird herumerzählt: Mick Schumacher habe bei Haas zwei Chancen, sein Haas-Cockpit für 2023 zu sichern, Singapur und Suzuka. Bei Teamchef Günther Steiner klingt das ganz anders.

Auch in Singapur hat’s nicht geklappt mit weiteren Punkten für Mick Schumacher. Der 23-jährige Deutsche fuhr beim schwierigen Stadtrennen einen guten Grand Prix, die Kollision mit Mercedes-Fahrer George Russell war ihm nicht anzukreiden – aber erneut war die Chance dahin, das Punktekonto zu bereichern.

Im Fahrerlager des Marina Bay Circuit kursierte: Mick habe bei Haas noch zwei Chancen, Teambesitzer Gene Haas und Teamchef Günther Steiner zu überzeugen, Singapur und Suzuka.

Aber das passt nicht zu den Worten des Südtirolers: «Wir haben keinen Grund zur Eile. Wir glauben auch nicht, dass wir mit Warten eine Möglichkeit verpassen. Wir müssen eine Entscheidung für das Team treffen, und wir beleuchten derzeit viele Aspekte. Es ist ja nicht so, dass wir tatenlos herumsitzen. Doch wir haben die seltene Gelegenheit, uns alles in Ruhe ansehen zu können.»

Elementar geht es um die Frage: Jugend oder Erfahrung? Also etwa: Mick Schumacher oder Nico Hülkenberg? Steiner lobt die Entwicklung von Schumacher und sagt auch, dass es ein Vorteil sei, mit einem Piloten weiterzuarbeiten, mit welchem man nun schon bald zwei Jahre zusammen sei.

Der junge Schumacher lässt sich vom Druck nicht aus der Ruhe bringen. Er weiss, dass er in Singapur einen guten Job gemacht hat. Gewiss, er hat 2022 einige Fehler gezeigt (Stichworte Unfälle in Saudi-Arabien oder Monaco), aber oft genug wurden weitere Punkte über Silverstone (Achter) und Red Bull Ring (Sechster) hinaus verhindert durch Vorkommnisse, die nicht in seiner Macht lagen – strategische Fehler des Teams, verpatzte Boxenstopps, ungestüme Gegner.

Mick sagt: «Grundsätzlich ist es fabelhaft, hier zu sein, auf dieser grandiosen Rennbahn, ich freue mich schon seit Jahren darauf, endlich auf dieser Kult-Strecke fahren zu dürfen. Dazu gehören auch diese enthusiastischen Fans, die schon an einem Donnerstag den Kurs bevölkern.»



Zum Thema Druck hat der Sohn von Rekord-Champion Michael Schumacher seine Meinung nicht geändert: «Druck stört mich nicht. Vielleicht hilft er sogar, schneller zu werden. Man muss Druck für sich selber nutzen können, als Motivation.»



Und selbst wenn die Tür bei Haas zufallen sollte, bedeutet dies nicht automatisch das Aus für Schumacher. Williams-Teamchef Jost Capito hat gesagt: «Natürlich ist Mick für uns eine Option, denn er verdient es, in der Formel 1 zu fahren. Meiner Ansicht nach braucht ein Fahrer ohnehin mindestens zwei Jahre, um das ganze Formel-1-Handwerk zu lernen, erst im dritten lässt sich das alles umsetzen.»





Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6