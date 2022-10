Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 10.000 Runden in Suzuka

Der Japaner Yuki Tsunoda (22) kann erstmals zu einem Heim-GP antreten. Der AlphaTauri-Fahrer sagt: «Auf dieser Strecke bin ich schon vor sechs Jahren gefahren, ich kenne hier jeden Trick.»

Nicht einmal von Formel-1-Champion Max Verstappen sind auf dem Renngelände des Suzuka International Racing Course so viele Gesichter zu finden wie von Lokal-Held Yuki Tsunoda. An jeder Ecke Poster des Japaners, viele, sehr viele Fans in Team-Bekleidung von AlphaTauri.

Der 22-jährige AlphaTauri-Fahrer fährt bei seinem ersten Heim-Grand Prix mit einem Helmdesign, das von einem Fan entworfen wurde, in den sozialen Netzwerken verbreitet sich rasend schnell ein AlphaTauri-Video, das Yuki beim Karaoke zeigt sowie bei einer drolligen Japanisch-Lektion für Max Verstappen.

Der kleingewachsene Tsunoda (1.59 Meter) hat über ein riesiges Poster an einer Tribüne gestaunt und bleibt beim ganzen Rummel um seine Person erstaunlich gelassen. «Das ist doch alles ziemlich cool. Ich spüre keinen Druck. Ich spüre vielmehr Unterstützung und positive Energie.»

Und die kann der gegenwärtige WM-17. auch gut brauchen. Denn er ist seit dem 22. Mai (Zehnter in Spanien) ohne Punkte, zuletzt wurde er in Singapur ein Opfer des tückischen Strassenkurses.



Tsunoda und Suzuka, das ist eine innige Beziehung: Hier trat er vor sechs Jahren in der Rennschule an, hier hat er, nach eigenen Aussagen, «10.000 Runden zurückgelegt. Also kenne ich hier jeden Trick.»



Yuki brennt darauf, auf die Bahn zu gehen, «denn als der Grand Prix im vergangenen Jahr wegen der Pandemie abgesagt wurde, war das für mich sehr schwer verdaulich. Ich hatte immer davon geträumt, Formel-1-Fahrer zu werden, aber das Pünktchen auf dem i war für mich der Start vor eigenem Publikum. Ich muss mich in den Arm kneifen, wenn ich daran denke – erst vor vier Jahren guckte ich mir das Rennen in Kurve 2 auf einer Tribüne an, und jetzt werde ich am Start stehen, irre!»





