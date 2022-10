Max Verstappen: «Da liefen ein paar Dinge schief»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sprach am Rande des Suzuka Circuits nochmals über die Gründe für den schlechten Start ins vergangene Rennwochenende auf dem Marina Bay Street Circuit.

In Singapur musste sich Max Verstappen mit dem achten Startplatz und dem siebten Rang im Rennen begnügen. Der WM-Leader schnitt damit vergleichsweise schlecht ab – und übte bereits nach dem Qualifying Kritik. Denn weil ihm der Sprit auszugehen drohte, musste er seinen letzten und entscheidenden Versuch abbrechen. Der Frust stand ihm nach dem Abschlusstraining ins Gesicht geschrieben.

Verstappen erklärte: «So etwas sollte nicht passieren.» Und auch rückblickend findet der Formel-1-Champion klare Worte: «Das ist keine Raketenwissenschaft. Ich meine, man muss nur auf den Benzinstand achten. Es gibt also nicht viel, das wir mit Blick auf die nächsten Rennen ändern müssen.»

«Wenn man das Auto für fünf Runden auftankt, kann man fünf Runden fahren, und man ist nicht in der Lage, sechs Runden zu fahren. Man kann stundenlang darüber reden, aber das ändert nichts mehr», fügt der Niederländer an.

«Aber es ist nicht nur das. Wir hatten einen sehr schlechten Freitag, was die Anzahl der Runden angeht, die ich gedreht habe. Ich denke, dass auch da ein paar Dinge schief liefen, denn als wir Änderungen am Auto vorgenommen haben, konnten wir die neuen Einstellungen natürlich nicht wirklich testen, weil es nass war», sagt der 25-Jährige.

«Das hat sich im Rennen fortgesetzt. Es war einfach ein sehr chaotisches Wochenende, und ich denke, das war ein Paradebeispiel dafür, wie ein Wochenende nicht verlaufen sollte», betont Verstappen gewohnt nüchtern. «Wir ziehen unsere Lehren daraus, aber es gibt nichts, was sich im Team plötzlich ändern müsste. Wir alle wissen, dass es ein schlechtes Wochenende war, aber wir haben in diesem Jahr auch gezeigt, dass wir viele sehr gute Wochenenden hatten, also wissen wir, wie es geht.»

Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6