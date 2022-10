Formel-1-Buhmann Nicholas Latifi: Kritik an der FIA

Spitzenfahrer regen sich über das Pistenverhalten von Nicholas Latifi auf, der Kanadier wird als rollende Schikane angeprangert. Mit einer Strafe der FIA für den Japan-GP ist der 27-jährige Kanadier nicht einverstanden.

In der siebten Runde des Singapur-GP krachte es: Williams-Fahrer Nicholas Latifi drängte den Alfa Romeo-Piloten Guanyu Zhou in die Mauer, Aus für beide Piloten. Für die Rennkommissare war das eine glasklare Angelegenheit – Latifi trage alleine die Schuld, für den Japan-GP ergab das eine Strafe von fünf Rängen zurück in der Startaufstellung.

Diese Strafe fällt kaum ins Gewicht: Denn Latifi ist in den meisten Trainings sowieso der langsamste Mann, und der 27 Jahre alte Kanadier liegt in der WM auf dem zweitletzten Platz, als einziger Stammfahrer hat er 2022 noch keinen Punkt erobern können. Er fährt seiner Formel-1-Rente entgegen: Williams hat am 23. September bestätigt, dass es keinen neuen Vertrag geben würde.

Der Chinese Zhou schimpfte in Singapur wie ein Rohrspatz über Latifi: «Vielleicht könnte er auch mal in den Rückspiegel schauen, wenn’s geht.»

Latifi ist 2022 zum Buhmann der Formel 1 geworden, Stars wie Verstappen oder Hamilton regten sich über ihn auf, und in Grossbritannien ist Nicholas ohnehin unten durch: Sein Unfall beim WM-Finale von Abu Dhabi 2021 war der Auslöser zu jener Gelbphase, die letztlich zum Titelgewinn von Max Verstappen führte. Daraufhin gab es gegen den Rennfahrer sogar Todesdrohungen.

In Suzuka wehrt sich der kommende Ex-GP-Pilot gegen das Urteil der Rennkommissare in Singapur: «Ich verstehe die Strafe aus dem Gesichtspunkt, dass ich in jenem Moment meine normale Linie fahre und daher Zhou keine Wagenbreite Raum lasse. Was ich nicht akzeptiere, ist die Unterstellung, ich sei unregelmässig gefahren, denn meine Linie ist dort immer die gleiche. Und ich finde, es wurde auch zu wenig beachtet, dass sich Zhou in meinem toten Winkel befindet.»

«Was ich aber wirklich nicht verstehe: die Strafe von fünf Rängen zurück. Ich meine, Bottas hat mal in Ungarn nach dem Start Auto-Bowling gespielt und dafür gab es fünf Ränge. Ist mein Vergehen etwa gleich einzustufen? Zudem – die Strafe wurde ausgesprochen, bevor mit uns Piloten geredet wurde. Das finde ich nicht in Ordnung. Wir waren beide aus dem Rennen, die Kommissare hätten genügend Zeit gehabt, uns vorzuladen und mit uns zu reden, sich Bilder vom Unfall anzusehen und all das. Wieso sie das dieses Mal nicht getan haben, das weiss ich nicht.»





Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6