Günter Steiner wütend: «Das sind nicht die 1980er!»

Sie wird selten gezeigt – die schwarze Flagge mit orangenem Kreis: Technisches Problem, sofort an die Box kommen! Haas-Teamchef Günther Steiner ärgert sich, dass die FIA sein Team schon zum dritten Mal Punkte kostete.

Viele Fans wissen nicht einmal, dass es sie gibt, die schwarze Flagge mit einem Kreis wie eine Orange. Wer die gezeigt bekommt, wird von den Regelhütern aufgefordert, wegen eines technischen Problems unverzüglich die Box anzusteuern.

Haas-Teamchef Günther Steiner hat sich von den Vorkommnissen in Singapur auch in Japan noch nicht erholt. Denn beim Strassen-GP in Singapur wurde seinem Piloten Kevin Magnussen nun schon zum dritten Mal diese Flagge unter die Nase gehalten – weil am Haas-Renner eine Frontflügel-Endplatte schrägstand. Das war so in Kanada (rechts), auf dem Hungaroring (links) und nun also in Singapur (wieder links).

Drei Mal ging Magnussen leer aus: Er konnte wegen der Flagge in Montreal aus seinem tollen fünften Startplatz nichts machen und wurde 17., in Ungarn kam er als 16. ins Ziel, in Singapur reichte es von Startplatz 9 am Ende nur zu Rang 12.

Steiner hat jetzt die Faxen dicke: «Ich finde das alles frustrierend, weil wir in Ungarn extra Jo Bauer, den technischen Delegierten der FIA, zu uns baten. Unser Chef der Verbundstoff-Abteilung hat ihm dann gezeigt, wieso die Endplatte nicht abfallen kann, auch wenn sie in ungewöhnlichem Winkel steht. Doch die FIA lernt offenbar nichts. Denn nun haben wir zum dritten Mal diese Flagge gezeigt erhalten. Das wird langsam lästig.»

«Jo Bauer und die technischen Experten müssen der Rennleitung darlegen, ob etwas sicher ist oder nicht. Das hat mit den Rennkommissaren nichts zu tun, das geht direkt an die Rennleitung. Es ist auch der Rennleiter, der das Hinaushalten der Flagge verfügt, nicht der technische Delegierte, nicht das Rennkommissaren-Quartett.»



«Was mich wirklich auf die Palme bringt: Wir haben in Ungarn bewiesen, dass nichts passieren kann. Vielleicht bewegt sich eine solche Endplatte, und dann bringen wir den Piloten vielleicht ohnehin herein, weil er Rundenzeit verliert. Aber das Material hält viel mehr aus als viele Leute glauben würden. Ich versuche – offenbar wenig erfolgreich – den Menschen klarzumachen, dass diese Autos sehr robust gebaut sind. Das sind doch nicht die 1980er!»





Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6