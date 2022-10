Fernando Alonso-Strafe: Alpine bezahlt hohen Preis

Beim Grossen Preis von Singapur sind beide Alpine-Rennwagen von Fernando Alonso und Esteban Ocon wegen Motorschadens ausgefallen. Auf Superstar Fernando Alonso kommt eine Strafe zu.

Grosser Preis von Singapur: Fernando Alonso rollt nach 21 Runden aus, auf Rang 6 liegend, Motorschaden. 27. Runde: Alonsos Alpine-Stallgefährte Estebans Renault-Motor verraucht in einer stattlichen Wolke.

Im Anschluss ans Rennen hat Fernando Alonso gnadenlos die mangelnde Zuverlässigkeit der blauen Rennwagen gegeisselt. Der Spanier sprach davon, dass in diesem Jahr 60 WM-Punkte verschleudert worden sind.

Pat Fry (58), der schon beim Rennstall aus Enstone arbeitete, als der noch Benetton hiess, ist in Suzuka auf Erklärungssuche: «Wir haben immer wieder Kinderkrankheiten. Wir hatten uns für die Saison 2022 eine Menge vorgenommen, und Vieles hat sich verändert. Was die rohe Motorleistung angeht, stehen wir viel besser da als in den Jahren zuvor. Wir haben einen mutigen Schritt getan, aber ab und an wird man dabei eben kalt erwischt.»

Fry stellt in den Raum: Der Fortschritt in Sachen Leistung geht mit Fragezeichen bezüglich Standfestigkeit einher. Was ihm dabei Kopfschmerzen macht: «Die Schäden bei Fernando und Esteban sind nicht gleich. Die Ausfälle waren frustrierend im Wissen, was im Rennen später noch alles passiert ist. Wir trösten uns mit dem Gedanken, ein schnelles Auto zu haben.»



«Wir haben Updates ans Fahrzeug gebracht, die alle gut funktionieren. Aber wir brauchen ein normales Rennwochenende, dann können wir auch wieder auf Rang 4 im Konstrukteurs-Pokal vordringen.» Der ging in Singapur zwischenzeitlich verloren, weil die McLaren-Fahrer Lando Norris und Daniel Ricciardo auf den Plätzen 4 und 5 ins Ziel gekommen sind. Derzeit steht es zwischen McLaren und Alpine 129:125.



Pat Fry weiter: «Am Dienstag nach dem Singapur-GP waren die Motoren zurück im Werk, wir haben sie zerlegt und verstanden, was passiert ist, aber noch nicht im Detail, warum.»



Kommen Alonso und Ocon ohne weitere Motorwechsel aus? Pat Fry bleibt vage: «So lange wir das Problem nicht im Detail verstanden haben, ist es schwer, diese Frage zu beantworten. Hier in Japan werden wir wohl ohne Strafversetzungen bleiben. Esteban hat noch eine vernünftige Laufleistung übrig, bei Fernando müssen wir überlegen, was wir machen sollen. Aber auch hier kommt es darauf an, was die Detail-Analyse der beschädigten Motoren sagt.»



Fernando Alonso sagt: «Mein Kontingent reicht wohl nicht bis zum Ende des Jahres, durchaus möglich, dass wir ein weitere Antriebseinheit einbauen lassen müssen. Ich denke nicht, dass es hier in Suzuka geschieht, aber bald.»



Übersetzung: Wahrscheinlich dem GP-Wochenende des Grossen Preises der USA auf dem Circuit of the Americas ausserhalb von Austin (Texas), spätestens in Mexiko-Stadt.





Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6