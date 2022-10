Sebastian Vettel: «Nutzen hält sich in Grenzen»

Sebastian Vettel beendete den Trainingsfreitag in Suzuka auf Platz 15, nachdem er in der ersten Session noch der Langsamste gewesen war. Dennoch war er nach dem Auftakt ins Japan-Wochenende gut gelaunt.

Für Sebastian Vettel war der verregnete Auftakt ins Japan-Wochenende mit Blick auf die Zeitenliste kein Erfolg: Im ersten Training war er langsamer als alle anderen GP-Stars, im zweiten Training landete der Aston Martin-Pilot auf dem 15. Platz der Zeitenliste. Dennoch wirkte er nicht frustriert, als er nach getaner Arbeit zusammenfasste: «Es hat Spass gemacht. Der Grip war nicht grossartig, aber generell ist das einfach eine tolle Strecke.»

«Was die Zeiten angeht: Man musste zum richtigen Zeitpunkt auf der Strecke sein, um eine gute Rundenzeit hinzubekommen. Aber das war am heutigen Tag ohnehin nicht das Wichtigste», ergänzte der vierfache Champion, der auch klarstelle: «Wahrscheinlich haben wir nicht so viel gelernt für das Qualifying, denn am Samstag sollte es meines Wissens trocken bleiben.»

«Aber wir konnten speziell in der verlängerten zweiten Session etwas ausprobieren, für das dir normalerweise die Zeit fehlt, und dadurch ein bisschen die Richtung bestimmen, in die wir gehen wollen, das könnte also durchaus hilfreich sein, auch wenn sich der Nutzen natürlich für das Qualifying auf trockener Bahn in Grenzen hält», fuhr Vettel fort.

Der Heppenheimer schwärmte auch angesichts seiner vielen Fans, die rund um den Suzuka Circuit dem Regen trotzten, um ihn zu unterstützen: «Das ist einfach fantastisch und das Rennen hier ist wohl am ehesten mit dem Deutschland-GP zu vergleichen, so viele deutsche Fahnen, die ich da draussen gesehen habe. Es ist natürlich super, so viel Unterstützung zu bekommen.»

2. Training, Japan

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,935 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,170

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,786

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:42,834

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,187

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,204

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,533

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,733

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,884

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,525

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,709

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:44,962

13. Alex Albon (T), Williams, 1:45,039

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:45,257

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:45,261

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,885

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:46,030

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,776

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,109

Nicht im Einsatz: Mick Schumacher (D), Haas





1. Training, Japan

01. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,248 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,563

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,634

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,022

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,258

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,362

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,761

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,889

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,969

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,234

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,429

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,486

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,558

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,570

15. Alex Albon (T), Williams, 1:44,791

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,878

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,424

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,103

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,192

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:48,090