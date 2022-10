Lewis Hamilton rechnet mit Ferrari & Red Bull Racing

Im zweiten freien Training in Suzuka hatten die Silberpfeil-Piloten die Nase vorn. Dennoch rechnet Lewis Hamilton, der den Tag als Zweitschnellster beendet hat, mit Gegenwind von den Mercedes-Kontrahenten.

Lewis Hamilton umrundete den nassen Suzuka Circuit am Trainingsfreitag insgesamt 28 Mal, am Ende durfte er sich mit seiner Rundenzeit von 1:42,170 min über die zweitschnellste Zeit freuen. Nur sein Mercedes-Teamkollege George Russell war schneller.

«Es war ein sehr kühler Tag! Es war grau und nass, mit ein bisschen Fahrbetrieb, aber wir erwarten für den Rest des Wochenendes andere Bedingungen. Es gibt immer etwas Nützliches zu lernen, was die Abstimmung, den Reifenverschleiss und die Temperaturen angeht», fasste der siebenfache Champion zusammen.

«Ausserdem können wir die Balance des Autos zwischen den Sessions verändern – und wir bekommen auch Daten über unsere Konkurrenten. Und es war positiv, dass wir heute im zweiten Training die Reifen ins Arbeitsfenster bringen konnten», fuhr Hamilton fort.

«Diese Strecke ist einfach wunderschön zu fahren, und es ist toll, die Fans hier wiederzusehen. Im Trockenen wird es noch mehr Spass machen. Wenn man die erste Runde des Wochenendes dreht, ist es immer etwas Besonderes, an all die Legenden zu denken, die hier gefahren sind», schwärmte der aktuelle WM-Sechste. «Wenn man dann in die letzte Schikane oder in die erste Kurve einbiegt und an Ayrton Senna und Alain Prost denkt, wird einem klar, was für ein Privileg es ist, an einem Ort zu fahren, der über so viel Historie verfügt.»

«Mit Blick auf den Samstag weiss ich nicht so recht, was ich erwarten soll. Ich schätze, dass Ferrari und Red Bull Racing schnell sein werden, und ich hoffe, dass auch wir schnell sein werden – so wie ich es jede Woche tue», erklärte Hamilton abschliessend.

2. Training, Japan

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,935 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,170

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,786

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:42,834

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,187

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,204

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,533

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,733

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,884

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,525

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,709

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:44,962

13. Alex Albon (T), Williams, 1:45,039

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:45,257

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:45,261

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,885

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:46,030

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,776

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,109

Nicht im Einsatz: Mick Schumacher (D), Haas





1. Training, Japan

01. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,248 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,563

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,634

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,022

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,258

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,362

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,761

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,889

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,969

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,234

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,429

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,486

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,558

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,570

15. Alex Albon (T), Williams, 1:44,791

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,878

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,424

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,103

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,192

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:48,090