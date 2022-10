Mick Schumacher nach Unfall: «Das ist jammerschade»

Mick Schumacher hat seine Chancen für einen Vertrag 2023 bei Haas nicht verbessert: Unfall im ersten Suzuka-Training, Haas baut ihm ein neues Auto auf. Mick sagt: «Dabei fühlte sich der Wagen so gut an.»

«Das kam jetzt ungefähr zum blödesten Zeitpunkt.» Das sagt Formel-1-Champion Jenson Button über den Crash von Mick Schumacher im ersten freien Training zum Grossen Preis von Japan in Suzuka. Der 15-fache GP-Sieger weiss: «In dieser Phase hätte Mick nur eine Aufgabe – gute Leistungen zeigen, idealerweise punkten, so den Platz bei Haas für 2023 sichern.»

Stattdessen crashte Schumacher ausgerechnet auf einer Auslaufrunde, als das erste Training schon abgewunken war. Formel-2-Champion Schumacher sagt: «Es war ziemlich nass und verlor ich meinen Wagen aus der Kontrolle. Jetzt steht ich morgen vor einer ziemlich grossen Aufgabe.»

«Das ist jammerschade, denn der Wagen fühlte sich prima an, und ich hoffe, das wird auch am Samstag auf trockener Bahn noch so sein.»

Micks Stallgefährte Kevin Magnussen zeigte, was möglich gewesen wäre, der Däne erreichte im zweiten Training die fünftschnellste Zeit. «Ich war erstaunt darüber, wie viel Haftung die Intermediate-Reifen aufbauen. Am meisten gefreut habe ich mich, dass die japanischen Fans nach drei Jahren ohne Formel 1 trotz Regens etwas zu sehen bekommen haben.»

