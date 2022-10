Günther Steiner zum Schumacher-Crash: «Frustrierend»

Zum dritten Mal nach Saudi-Arabien und Monaco muss Haas für Mick Schumacher ein neues Auto aufbauen: Unfall im ersten freien Japan-Training, kein Einsatz im zweiten. Was Teamchef Günther Steiner sagt.

Mick Schumacher hat sich im ersten freien Training zum Grossen Preis von Japan keinen Gefallen getan, was seinen möglich Job 2023 bei Haas angeht: Crash in die Leitschiene, nachdem das Training zu schon zu Ende war, das dritte Chassis der US-Amerikaner möglicherweise kaputt, wie beim Schrott von Dschidda und Monte Carlo. Am zweiten Training konnte Schumi nicht teilnehmen, weil die fleissigen Haas-Schrauber für ihn ein neues Auto aufbauen müssen.

Haas-Teamchef Günther Steiner ist sichtlich unzufrieden: «Das ist überaus enttäuschend, wo wir zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur noch deshalb auf der Bahn waren, um Daten für einen Start zu sammeln. Mick schmierte der Wagen wegen Aquaplanings weg, die Schäden sind beträchtlich.»

Der 57-Jährige Südtiroler weiter: «Die ganze Front wurde zerbrochen, und wir müssen nun das Chassis wechseln, weil wir nicht wissen, welche Schäden an der Überlebenszelle entstanden ist. Wir gehen da keine Risiken ein.»

«Wir hätten die Arbeit mit Ach und Krach ungefähr zehn Minuten vor Schluss zu Ende bringen können, aber wir hätten kaum noch Laufzeit erhalten, also haben wir uns gesagt – lieber in Ruhe arbeiten, um am Samstag gut aufgestellt zu sein.»

Der Meraner rügt: «Das ist nun das dritte Mal, dass so etwas passiert ist, und natürlich ist das frustrierend. Wir werden das Chassis röntgen müssen, um zu sehen, ob wir es nochmals auf die Bahn bringen können. An Ersatzteilen mangelt es nicht, das ist kein Problem.»





2. Training, Japan

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,935 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,170

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,786

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:42,834

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,187

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,204

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,533

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,733

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,884

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,525

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,709

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:44,962

13. Alex Albon (T), Williams, 1:45,039

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:45,257

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:45,261

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,885

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:46,030

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,776

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,491

Nicht im Einsatz: Mick Schumacher (D), Haas





1. Training, Japan

01. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,248 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,563

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,634

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,022

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,258

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,362

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,761

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,889

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,969

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,234

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,429

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,486

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,558

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,570

15. Alex Albon (T), Williams, 1:44,791

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,878

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,424

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,103

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,192

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:48,090