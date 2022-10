Andrew Shovlin: «Mercedes in anständiger Position»

Das Silberpfeil-Duo George Russell und Lewis Hamilton beendete den Trainingsfreitag auf dem Suzuka Circuit an der Spitze der Zeitenliste. Das lässt Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin hoffen.

«Es ist toll, endlich wieder in Suzuka zu sein, und es ist schön zu sehen, dass so viele Fans die Trainings genossen haben, ohne sich vom Regen abschrecken zu lassen», freute sich Andrew Shovlin nach dem zweiten freien Training in Japan. Der Mercedes-Ingenieur hatte allen Grund, gut gelaunt zu sein.

Denn George Russell und Lewis Hamilton gaben am verregneten Trainingsfreitag das Tempo vor und belegten den ersten und zweiten Platz auf der FP2-Zeitenliste. «Unser Auftakt in den Trainingsfreitag war nicht so toll, da wir das beste Zeitfenster verpasst haben, aber es hat uns gezeigt, dass wir mit dem Grip am Heck und der Reifentemperatur zu kämpfen hatten», sagte der Brite über das erste Training.

«In der Pause haben wir einige Set-up-Änderungen vorgenommen, und das Auto verhielt sich im zweiten Training besser. Die Zeitenlisten spiegeln das Tempo nicht richtig wider, da unsere Zeiten auf neuen Reifen gefahren wurden. Aber im Vergleich zu Red Bull Racing und Ferrari sind wir offenbar in einer anständigen Position. Wir erwarten ein trockenes Qualifying und höchstwahrscheinlich auch ein trockenes Rennen», fügte Shovlin an.

«Das Reglement erlaubt uns, einen dritten Reifensatz für das letzte freie Training mitzunehmen, da die beiden ersten Trainings nass waren. Das bedeutet allerdings, dass wir vor dem Qualifying eine sehr arbeitsreiche Stunde haben werden, um alle notwendigen Fahrten mit wenig und viel Benzin an Bord zu schaffen», ergänzte der 48-Jährige.





2. Training, Japan

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,935 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,170

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,786

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:42,834

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,187

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,204

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,533

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,733

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,884

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,525

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,709

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:44,962

13. Alex Albon (T), Williams, 1:45,039

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:45,257

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:45,261

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,885

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:46,030

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,776

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,491

Nicht im Einsatz: Mick Schumacher (D), Haas





1. Training, Japan

01. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,248 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,563

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,634

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,022

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,258

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,362

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,761

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,889

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,969

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,234

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,429

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,486

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,558

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,570

15. Alex Albon (T), Williams, 1:44,791

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,878

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,424

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,103

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,192

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:48,090